Новые тарифы для водителей: законопроект о повышении госпошлин внесён в Госдуму

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации системы государственных пошлин, пишет ТАСС. Касается он и автомобилистов: предлагается серьёзно повысить ряд уже существующих платежей и ввести новые за услуги, которые сейчас оказываются бесплатно. По предварительным данным, законопроект в случае его принятия вступит в силу в нынешнем сентябре.
- Ранее сообщалось, что ряд платежей за услуги ГИБДД планируется увеличить в два-три раза. К примеру, пошлина за выдачу водительского удостоверения вырастет до 4–6 тысяч рублей, за регистрационные знаки — до 3 тысяч рублей, а за свидетельство о регистрации транспорта нужно будет платить от 1,5 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от типа носителя.
- Планируется начать брать деньги за выписки из госреестра транспортных средств, которые сейчас предоставляются бесплатно. Авторы инициативы считают, что 50-рублёвая пошлина не будет обременительной для рядовых автовладельцев, но её введение исключит неограниченный доступ к ресурсам МВД и снизит нагрузку на инфраструктуру. Также законопроектом вводится дополнительная пошлина за оформление диагностической карты в ЕАИСТО и платёж за выдачу автошколам заключения о соответствии учебно-материальной базы.
- Повышение платежей объясняется необходимостью актуализации цен с учётом накопленной инфляции и компенсацией затрат, которые несут госорганы при оказании соответствующих услуг. В кабмине отметили, что за счёт повышенных ставок планируется финансировать развитие цифровых сервисов, что, в свою очередь, позволит оказывать услуги быстрее.
Параллельно в ГИБДД планируют оснастить патрульные автомобили новыми комплексами фиксации нарушений. С их помощью инспекторы смогут определять автомобили, находящиеся в розыске, и водителей, лишённых права управления.
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Фото на обложке: Журнал Авто.ру