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Новые тарифы для водителей: законопроект о повышении госпошлин внесён в Госдуму

Ряд госуслуг для водителей подорожает в два-три раза
Новости
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Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации системы государственных пошлин, пишет ТАСС. Касается он и автомобилистов: предлагается серьёзно повысить ряд уже существующих платежей и ввести новые за услуги, которые сейчас оказываются бесплатно. По предварительным данным, законопроект в случае его принятия вступит в силу в нынешнем сентябре.

  • Ранее сообщалось, что ряд платежей за услуги ГИБДД планируется увеличить в два-три раза. К примеру, пошлина за выдачу водительского удостоверения вырастет до 4–6 тысяч рублей, за регистрационные знаки — до 3 тысяч рублей, а за свидетельство о регистрации транспорта нужно будет платить от 1,5 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от типа носителя.
  • Планируется начать брать деньги за выписки из госреестра транспортных средств, которые сейчас предоставляются бесплатно. Авторы инициативы считают, что 50-рублёвая пошлина не будет обременительной для рядовых автовладельцев, но её введение исключит неограниченный доступ к ресурсам МВД и снизит нагрузку на инфраструктуру. Также законопроектом вводится дополнительная пошлина за оформление диагностической карты в ЕАИСТО и платёж за выдачу автошколам заключения о соответствии учебно-материальной базы.
  • Повышение платежей объясняется необходимостью актуализации цен с учётом накопленной инфляции и компенсацией затрат, которые несут госорганы при оказании соответствующих услуг. В кабмине отметили, что за счёт повышенных ставок планируется финансировать развитие цифровых сервисов, что, в свою очередь, позволит оказывать услуги быстрее.

Параллельно в ГИБДД планируют оснастить патрульные автомобили новыми комплексами фиксации нарушений. С их помощью инспекторы смогут определять автомобили, находящиеся в розыске, и водителей, лишённых права управления.

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Фото на обложке: Журнал Авто.ру

#ГАИ#Законы и штрафы
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Комментарии
Комментарии4
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8 июля 2025
А что комментировать?! Всё для народа...(((
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9 июля 2025
Ещё адские власовцы из РОАД для народа доброе дело хотят сбацать.....помочь нам пересесть на новые тазы. Люди же из вредности не хотят вазовский шлак в их салонах покупать, доходы падают - а тут на те: 2 ТО в год и повышенный налог.
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11 июля 2025
Как же они задолбали когда им наступит конец?
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16 июля 2025
Да сколько можно маразмом заниматься, стричь с людей ещё денег чтобы закупаться оборудованием для ещё большей стрижки денег.
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