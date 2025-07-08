Новые тарифы для водителей: законопроект о повышении госпошлин внесён в Госдуму

Ранее сообщалось, что ряд платежей за услуги ГИБДД планируется увеличить в два-три раза. К примеру, пошлина за выдачу водительского удостоверения вырастет до 4–6 тысяч рублей, за регистрационные знаки — до 3 тысяч рублей, а за свидетельство о регистрации транспорта нужно будет платить от 1,5 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от типа носителя.