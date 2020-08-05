Ателье Zagato осенью готовит ретрокупе на базе старого Корветта

За основу для постройки спорткупе взяли Corvette Z06. Его мотор 6.2 V8 создатели GTZ расточили до 6,8 литра. В стоке на «американце» двигатель выдаёт 659 л.с. и работает с 8-ступен ­чатым «автоматом». Характери­стики форсиро­ванного варианта итальянцы придер­живают до премьеры.



Кузов сделан из углепластика. Его габариты – 4617 х 1954 х 1207 мм при колёсной базе 2708 мм. Строго говоря, это не классиче­ское купе, а трёхдверка: заднее стекло поднима­ется вместе с крышкой багажника.

Тираж IsoRivolta GTZ составит всего 19 экзем­пляров. По данным Carscoops, девять из них уже заброни­рованы коллекционерами.