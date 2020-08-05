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Ателье Zagato осенью готовит ретрокупе на базе старого Корветта

Стильный суперкар IsoRivolta GTZ ателье Zagato выйдет осенью. Проект базируется на купе Chevrolet Corvette Z06
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Кузовное ателье Zagato анонсировало суперкар IsoRivolta GTZ, премьера которого состоится уже в октябре. Аббреви­атура расшифро­вывается просто: Gran Turismo Zagato, а стили­стически машина отсылает к прототипу IsoRivolta A3/L 1963 года.

  • За основу для постройки спорткупе взяли Corvette Z06. Его мотор 6.2 V8 создатели GTZ расточили до 6,8 литра. В стоке на «американце» двигатель выдаёт 659 л.с. и работает с 8-ступен­чатым «автоматом». Характери­стики форсиро­ванного варианта итальянцы придер­живают до премьеры.

  • Кузов сделан из углепластика. Его габариты – 4617 х 1954 х 1207 мм при колёсной базе 2708 мм. Строго говоря, это не классиче­ское купе, а трёхдверка: заднее стекло поднима­ется вместе с крышкой багажника.

  • Тираж IsoRivolta GTZ составит всего 19 экзем­пляров. По данным Carscoops, девять из них уже заброни­рованы коллекционерами.

  • Итальянская марка IsoRivolta просущест­вовала недолго, с 1953 по 1974 год. Свой след в автомо­бильной истории она оставила, разработав микрокар Isetta. При длине 2,3 метра в движение его приводил мотор мощностью всего 9,5 л.с. Популяр­ность он снискал, продаваясь под другими брендами, и сегодня наиболее известен под названием BMW Isetta.

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Ничего особенного не вижу
Хорошая отсылка к прошлому

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#Суперкары
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