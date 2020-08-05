Ателье Zagato осенью готовит ретрокупе на базе старого Корветта

Кузовное ателье Zagato анонсировало суперкар IsoRivolta GTZ, премьера которого состоится уже в октябре. Аббревиатура расшифровывается просто: Gran Turismo Zagato, а стилистически машина отсылает к прототипу IsoRivolta
За основу для постройки спорткупе взяли Corvette Z06. Его мотор 6.2 V8 создатели GTZ расточили до 6,8 литра. В стоке на «американце» двигатель выдаёт 659 л.с. и работает с
8-ступенчатым «автоматом». Характеристики форсированного варианта итальянцы придерживают до премьеры.
Кузов сделан из углепластика. Его габариты – 4617 х 1954 х 1207 мм при колёсной базе 2708 мм. Строго говоря, это не классическое купе, а трёхдверка: заднее стекло поднимается вместе с крышкой багажника.
Тираж IsoRivolta GTZ составит всего 19 экземпляров. По данным Carscoops, девять из них уже забронированы коллекционерами.
Итальянская марка IsoRivolta просуществовала недолго, с 1953 по 1974 год. Свой след в автомобильной истории она оставила, разработав микрокар Isetta. При длине 2,3 метра в движение его приводил мотор мощностью всего 9,5 л.с. Популярность он снискал, продаваясь под другими брендами, и сегодня наиболее известен под названием BMW Isetta.
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