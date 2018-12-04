Aston Martin и Zagato готовят нечто очень красивое

В октябре 2018 года британская марка Aston Martin и итальянское кузовное ателье Zagato подтвердили разработку еще одной модели семейства суперкаров Vanquish Zagato, однако с тех пор о проекте практически ничего не было слышно. И только в начале декабря появились полноценные официальные изображения автомобиля и его интерьера.



Новинка будет называться Vanquish Zagato Shooting Brake, так что о типе кузова дизайнерского суперкара долго гадать не приходится – это действительно классический шутинг-брейк с двумя посадочными местами и относительно просторным багажным отсеком.

Салон отделан коричневой кожей и деталями из углепластика. Из карбона частично сделана и крыша с эффектным клином панорамного стекла по центру. Стилистика кузова у версии Shooting Brake будет похожей на уже показанные ранее купе, кабриолет и спидстер Zagato.

По технике изменений нет: в основе модели лежит суперкар Vanquish S с 5,9-литровым V12 мощностью 592 л.с.. Как и купе с кабриолетом, Zagato Shooting Brake выпустят ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Особняком в этом семействе стоит только версия Speedster, которая будет еще эксклюзивнее: всего 28 штук.

О дате официальной премьеры и старте продаж будет объявлено позднее.



