Редчайший шутинг-брейк Aston Martin от Zagato выставили на продажу

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за необычный суперкар Aston Martin Zagato Shooting Brake. Дуэт британской компании и итальянского ателье выпустил только 99 таких трёхдверных универсалов, и лишь 11 из них были официально ввезены в США. За Shooting Brake, проехавший с 2019 года около 5,3 тысячи километров, предлагают 355 тысяч долларов, но до конца торгов ещё три дня.
- Универсал стал последним типом кузова, который Aston Martin и Zagato использовали для серии совместно спроектированных суперкаров на платформе тогдашнего Vanquish (в неё входили также купе, кабриолет и спидстер). Название Shooting Brake суперкар получил как за необычный трёхдверный дизайн, так и за компоновку салона — здесь только два посадочных места, но имеется достаточно вместительное багажное отделение.
- У выставленного на продажу экземпляра часть кузовных элементов, включая крышу с двумя выпуклостями, выполнена из карбона. Кроме того, в оснащение суперкара входят разноширокие 20-дюймовые колёса с карбон-керамическими тормозами, адаптивная подсветка и множество кожи и углепластика в салоне.
- Трёхдверка укомплектована стандартным для Aston Martin Vanquish S двигателем V12, который при объёме 5,9 литра развивал 600 л.с. Работает он в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и задним приводом. Первому владельцу автомобиль (26-й по счёту в партии) обошёлся более чем в 877 тысяч долларов.
Весной прошлого года один из созданных альянсом суперкаров продавали и на Авто.ру. Купе 2017 года с пробегом 3990 километров оценили тогда в 51 миллион рублей, но привезти редкую модель обещали под заказ.
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