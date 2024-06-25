Редчайший шутинг-брейк Aston Martin от Zagato выставили на продажу

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за необычный суперкар Aston Martin Zagato Shooting Brake. Дуэт британской компании и итальянского ателье выпустил только 99 таких трёхдверных универсалов, и лишь 11 из них были официально ввезены в США. За Shooting Brake, проехавший с 2019 года около 5,3 тысячи километров, предлагают 355 тысяч долларов, но до конца торгов ещё три дня.