Заедем? 6 необычных мест, куда пускают на машине

Об открытых парковках, на которых в Америке тридцатых годов можно было смотреть кино, не выходя из машины, слышали все. Задумка получила название drive-in и мощный импульс к распространению на десятилетия вперёд. К середине 50‑х в США насчитывались тысячи публичных мест, где люди перекусывали, получали услуги и всячески развлекались, не покидая салонов своих автомобилей.
Сегодня о той эпохе напоминают разве что красочные фильмы и подъездные дорожки к точкам общепита с отдельными стойками для заказа бургеров и кофе. Формат развлечений изменился, но если копнуть глубже, выяснится, что помимо макдональдсов и автоматических моек любителей отсидеться в машине рады видеть и в других заведениях по всему миру. В каких именно? Сейчас расскажем.
Собственно, drive-thru-кафе и рестораны — один из немногих дошедших до нас форматов для людей, не желающих покидать насиженный салон. Упомянутый выше Макдональдс начал работать с автолюбителями в конце девяностых, а как только технология быстрого заказа через окошко в прямом смысле слова обкаталась, свои драйв-ин-зоны появились и у других сетей быстрого питания.
Пандемия ковида в 2020 году сработала как катализатор прогресса: на какой-то момент личный автомобиль стал единственным вариантом добраться до ресторана и перекусить вне дома, не подвергая себя риску заразиться.
Те самые открытые кинопарковки, изобретённые за океаном сто лет назад, и сегодня рады гостям. Правда, как и всё, что связано с изменчивой модой и на время оставлено без внимания, такие заведения требуют поиска перед посещением.
Как и в случае с едой навынос, интерес к автокинотеатрам пробудили недавний ковидный локдаун и необходимость изолироваться. В августе прошлого года в Москве заговорили об открытии первой drive-in площадки, куда можно заявиться на машине для просмотра фильмов. Сегодня она не работает, зато актуальны ещё несколько точек в городе и Подмосковье, а также в Красноярске, Новосибирске, Волгограде и других городах России — поищите!
А на родном для подобных развлечений Западе идею просмотра кино на свежем воздухе начали переосмыслять с большим энтузиазмом. Амбициозный проект «Lighthouse 5» во Флориде вскоре должен стать самым крупным автомобильным кинотеатром в мире — заведение с пятью экранами, ресторанами, кафе и гигантским паркингом целится попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Что касается Европы, то в Испании, Германии, Британии, Швеции, Франции и других странах можно отыскать десятки организованных парковок, где покажут кино с качественным звуком и накормят горячим попкорном.
Свежий взгляд на незыблемые вещи под нажимом упорства способен изменить их форму, не лишив сути. Перестанет ли, например, церковь быть церковью, если из уютного заведения со скамейками и предметами культа трансформируется в просторную площадку, набитую автомобилями прихожан? Пастор Кенделл Смит из городка Сэнди-Левел в Вирджинии уверен: столь прогрессивная форма диалога допустима и не лишает людей на машинах возможности быть услышанными.
В своей драйв-ин-церкви священник и его помощники используют множество интересных задумок. Сам Смит лично ходит по парковке и знакомится с посетителями. Чтобы донести речь или песнь прославления, служители выносят на улицу колонки и предлагают настроиться на собственную FM-частоту. А своеобразными жестами благодарности от публики выступают гудки клаксонов (так организаторы понимают, что проповедь была полезна), а также пожертвования — их принимают бесконтактно, с помощью специальных мешочков-сачков, протянутых к открытым стёклам автомобилей.
Магазины, отмеченные зелёным крестиком на вывеске, тоже способны работать по системе «заехал-оплатил-умчал». И за примерами таких drive-in-аптек вовсе не нужно нырять в дебри интернета. На период коронакризисного локдауна почти вся «аптечная» Германия перестроила свою работу, а обслуживать клиентов за рулём (Apotheke mit Autoschalter) оказалось удобно, относительно безопасно и очень быстро. Вы подъезжаете к окошку, опускаете стекло, протягиваете рецепт и, дождавшись выдачи и оплаты медикаментов, уезжаете. Ничего сложного.
Что до аптек, спроектированных специально для водителей, то здесь особо выделяются американские сети, переживающие своеобразный ренессанс, — а также интересный дизайн-проект Ljekarna Tripolski из Хорватии.
Не стоит забывать и про множество медицинских центров и клиник, заработавших в 2020 году по системе drive-in. Прежде всего такие центры взяли на себя работу по тестированию населения на Covid‑19. Однако в ряде мест перечень услуг не ограничивается взятием мазка и введением вакцины. Во Флориде, например, у водителей появилась возможность, не выходя из-за руля, получить качественную психологическую помощь. Сеть клиник Health and Psychiatry освоила практику удалённых консультаций при помощи конференц-связи. Чтобы поговорить с доктором, нужно заехать в специальную кабинку, заглушить мотор машины, набрать номер и выйти на сеанс со специалистом. И никаких томительных ожиданий в коридорчике.
Присутствовать на процедуре кремации также стало можно, не выходя из автомобиля. И речь, само собой, касается близких и родственников усопшего, рассчитывающих на социальную дистанцию даже в столь важные и ответственные моменты.
Как организована такая drive-thru-услуга? При всей необычности она напоминает посещение зоны выдачи на машине. Водитель подъезжает к смотровому окошку, за которым находится гроб, в течение пары минут под тихую музыку прощается с близким, а как только закрываются шторки, отъезжает, позволяя сотрудникам крематория выполнить ряд процедур и подготовиться к очередному визиту. Никакого физического присутствия в зале и даже выхода из автомобиля не требуется.
Один из таких крематориев заработал в США задолго до коронакризиса: в городе Сагино, штат Мичиган, услуги для водителей начали предлагать ещё семь лет назад, в 2014 году. А для не имеющих возможность посетить панихиду лично, похоронное бюро организовывало веб-трансляции прощаний.
Свежее решение для тех, кто «прирос» к автомобильному сиденью, в прошлом году предложили менеджеры ночных заведений Техаса и Орегона. И хотя идея реорганизации привычных стрип-клубов в площадки для визитов на машине родилась не от хорошей жизни (да-да, вмешались ковидные ограничения), результат вышел как минимум любопытным.
Для фанатов яркого досуга были выделены специальные парковочные места или дорожки, по которым можно было тихо фланировать от въезда к выезду. А всё шоу с участием танцовщиц проходило на небольшом, безопасном удалении. Конечно, и бармены, и официанты, и сами артисты были обязаны носить маски, а посетителям запрещалось покидать свои автомобили. Ощущения от процесса, как можно догадаться, «не совсем те», но такой экспериментальный формат на какое-то время стал единственным способом сохранить бизнес в период карантина. А вдобавок услуги strip-thru стали эффективной рекламой таких клубов, как Lucky Devil Lounge в Портленде и Vivid Gentleman’s Club в Хьюстоне.