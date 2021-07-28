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Заедем? 6 необычных мест, куда пускают на машине

Ресторан, кино, панихида… А куда ещё можно заявиться на автомобиле?
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Об открытых парковках, на которых в Америке тридцатых годов можно было смотреть кино, не выходя из машины, слышали все. Задумка получила название drive-in и мощный импульс к распро­странению на десятилетия вперёд. К середине 50‑х в США насчитывались тысячи публичных мест, где люди пере­кусывали, получали услуги и всячески развлекались, не покидая салонов своих автомобилей.

Сегодня о той эпохе напоминают разве что красочные фильмы и подъездные дорожки к точкам общепита с отдельными стойками для заказа бургеров и кофе. Формат развлечений изменился, но если копнуть глубже, выяснится, что помимо макдональдсов и автомати­ческих моек любителей отсидеться в машине рады видеть и в других заведениях по всему миру. В каких именно? Сейчас расскажем.

Фастфуд

Собственно, drive-thru-кафе и рестораны — один из немногих дошедших до нас форматов для людей, не желающих покидать насиженный салон. Упомянутый выше Макдональдс начал работать с авто­любителями в конце девяностых, а как только технология быстрого заказа через окошко в прямом смысле слова обкаталась, свои драйв-ин-зоны появились и у других сетей быстрого питания.

Пандемия ковида в 2020 году сработала как катализатор прогресса: на какой-то момент личный автомобиль стал един­ственным вариантом добраться до ресторана и перекусить вне дома, не подвергая себя риску заразиться.

Кино

Те самые открытые кинопарковки, изобретённые за океаном сто лет назад, и сегодня рады гостям. Правда, как и всё, что связано с изменчивой модой и на время оставлено без внимания, такие заведения требуют поиска перед посещением.

Как и в случае с едой навынос, интерес к автокино­театрам пробудили недавний ковидный локдаун и необходимость изолироваться. В августе прошлого года в Москве заговорили об открытии первой drive-in площадки, куда можно заявиться на машине для просмотра фильмов. Сегодня она не работает, зато актуальны ещё несколько точек в городе и Подмосковье, а также в Красно­ярске, Новосибирске, Волгограде и других городах России — поищите!

А на родном для подобных развлечений Западе идею просмотра кино на свежем воздухе начали пере­осмыслять с большим энтузиазмом. Амбициозный проект «Lighthouse 5» во Флориде вскоре должен стать самым крупным авто­мобильным кинотеатром в мире — заведение с пятью экранами, ресторанами, кафе и гигантским паркингом целится попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Что касается Европы, то в Испании, Германии, Британии, Швеции, Франции и других странах можно отыскать десятки организованных парковок, где покажут кино с качественным звуком и накормят горячим попкорном.

Церковь

Свежий взгляд на незыблемые вещи под нажимом упорства способен изменить их форму, не лишив сути. Перестанет ли, например, церковь быть церковью, если из уютного заведения со скамейками и предметами культа транс­формируется в просторную площадку, набитую автомобилями прихожан? Пастор Кенделл Смит из городка Сэнди-Левел в Вирджинии уверен: столь прогрессивная форма диалога допустима и не лишает людей на машинах возможности быть услышанными.

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В своей драйв-ин-церкви священник и его помощники используют множество интересных задумок. Сам Смит лично ходит по парковке и знакомится с посетителями. Чтобы донести речь или песнь прославления, служители выносят на улицу колонки и предлагают настроиться на собственную FM-частоту. А свое­образными жестами благо­дарности от публики выступают гудки клаксонов (так организаторы понимают, что проповедь была полезна), а также пожертвования — их принимают бесконтактно, с помощью специальных мешочков-сачков, протянутых к открытым стёклам автомобилей.

Аптека и клиника

Магазины, отмеченные зелёным крестиком на вывеске, тоже способны работать по системе «заехал-оплатил-умчал». И за примерами таких drive-in-аптек вовсе не нужно нырять в дебри интернета. На период корона­кризисного локдауна почти вся «аптечная» Германия перестроила свою работу, а обслуживать клиентов за рулём (Apotheke mit Autoschalter) оказалось удобно, относительно безопасно и очень быстро. Вы подъезжаете к окошку, опускаете стекло, протягиваете рецепт и, дождавшись выдачи и оплаты медикаментов, уезжаете. Ничего сложного.

Что до аптек, спроектированных специально для водителей, то здесь особо выделяются американ­ские сети, переживающие свое­образный ренессанс, — а также интересный дизайн-проект Ljekarna Tripolski из Хорватии.

Не стоит забывать и про множество медицинских центров и клиник, заработавших в 2020 году по системе drive-in. Прежде всего такие центры взяли на себя работу по тестиро­ванию населения на Covid‑19. Однако в ряде мест перечень услуг не ограничи­вается взятием мазка и введением вакцины. Во Флориде, например, у водителей появилась возможность, не выходя из-за руля, получить качественную психо­логическую помощь. Сеть клиник Health and Psychiatry освоила практику удалённых консультаций при помощи конференц-связи. Чтобы поговорить с доктором, нужно заехать в специальную кабинку, заглушить мотор машины, набрать номер и выйти на сеанс со специалистом. И никаких томительных ожиданий в коридорчике.

Крематорий

Присутствовать на процедуре кремации также стало можно, не выходя из автомобиля. И речь, само собой, касается близких и родственников усопшего, рассчиты­вающих на социальную дистанцию даже в столь важные и ответ­ственные моменты.

Как организована такая drive-thru-услуга? При всей необычности она напоминает посещение зоны выдачи на машине. Водитель подъезжает к смотровому окошку, за которым находится гроб, в течение пары минут под тихую музыку прощается с близким, а как только закрываются шторки, отъезжает, позволяя сотрудникам крематория выполнить ряд процедур и подгото­виться к очередному визиту. Никакого физического присут­ствия в зале и даже выхода из автомобиля не требуется.

Один из таких крематориев заработал в США задолго до коронакризиса: в городе Сагино, штат Мичиган, услуги для водителей начали предлагать ещё семь лет назад, в 2014 году. А для не имеющих возможность посетить панихиду лично, похоронное бюро организо­вывало веб-трансляции прощаний.

Клуб

Свежее решение для тех, кто «прирос» к автомобильному сиденью, в прошлом году предложили менеджеры ночных заведений Техаса и Орегона. И хотя идея реорганизации привычных стрип-клубов в площадки для визитов на машине родилась не от хорошей жизни (да-да, вмешались ковидные ограничения), результат вышел как минимум любопытным.

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Для фанатов яркого досуга были выделены специальные парковочные места или дорожки, по которым можно было тихо фланировать от въезда к выезду. А всё шоу с участием танцовщиц проходило на небольшом, безопасном удалении. Конечно, и бармены, и официанты, и сами артисты были обязаны носить маски, а посетителям запрещалось покидать свои автомобили. Ощущения от процесса, как можно догадаться, «не совсем те», но такой экспери­ментальный формат на какое-то время стал единственным способом сохранить бизнес в период карантина. А вдобавок услуги strip-thru стали эффективной рекламой таких клубов, как Lucky Devil Lounge в Портленде и Vivid Gentleman’s Club в Хьюстоне.

Пользуетесь услугами, не выходя из машины?

Да, привык(ла) заезжать в кафе
Пользуюсь ещё и бесконтактной заправкой
Как-то посещал(а) автокинотеатр
Не пользуюсь. Полезно размять ноги
#Курьёзы
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