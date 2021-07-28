Заедем? 6 необычных мест, куда пускают на машине

Об открытых парковках, на которых в Америке тридцатых годов можно было смотреть кино, не выходя из машины, слышали все. Задумка получила название drive-in и мощный импульс к распро­странению на десятилетия вперёд. К середине 50‑х в США насчитывались тысячи публичных мест, где люди пере­кусывали, получали услуги и всячески развлекались, не покидая салонов своих автомобилей.

Сегодня о той эпохе напоминают разве что красочные фильмы и подъездные дорожки к точкам общепита с отдельными стойками для заказа бургеров и кофе. Формат развлечений изменился, но если копнуть глубже, выяснится, что помимо макдональдсов и автомати­ческих моек любителей отсидеться в машине рады видеть и в других заведениях по всему миру. В каких именно? Сейчас расскажем.