Режим нейтрали, пожалуй, самый загадочный в АКПП. Многие не понимают, для чего он нужен и чем отличается от аналогичного в механической коробке. Рассказываем главное об особенностях «нейтралки» на автомобилях с автоматической трансмиссией и выясняем, зачем она вообще нужна.
Основные функции режима N
Нейтраль в «автомате» нужна для той же цели, что и в механической КПП. Она позволяет разорвать связь двигателя с колёсами и таким образом обеспечить автомобилю подвижность. Это может пригодиться в целом ряде случаев — например, когда машину везут на буксире, затягивают лебёдкой на эвакуатор или просто толкают руками в цеху автосервиса, чтобы точнее расположить на подъёмнике. Кроме того, вращать колёса без мотора иногда нужно для диагностики ходовой и трансмиссии.
Ещё один не самый очевидный сценарий использования нейтрали — остановка на крутых склонах или подъёмах. В принципе удерживать машину в таком месте может и режим P, в котором срабатывает механизм блокировки вала трансмиссии. Однако на сильном уклоне нагрузка на фиксатор будет такой, что он может износиться раньше времени или даже сломаться. Поэтому инструкции предписывают сначала остановиться, затем разомкнуть связь между колёсами и двигателем (тут-то и пригодится режим нейтрали), а потом активировать ручной (стояночный) тормоз, чтобы автомобиль был зафиксирован именно за счёт тормозных колодок. После этого уже можно для страховки перевести селектор АКПП и в положение Parking.
Не вредит ли автомобилю переключение в N
Для начала нужно слегка углубиться в конструкцию автоматических трансмиссий. Мы уже рассказывали о разных видах «автоматов» — в широком смысле к ним принято относить любые трансмиссии с двумя педалями. Хотя технически они могут быть разными, и именно от этого зависит безопасность использования режима N.
Современная роботизированная трансмиссия — это фактически та же «механика», только размыкание сцепления и включение/выключение передач в ней происходят автоматически, без участия водителя. Для МКПП режим нейтрали абсолютно естественен: его можно использовать сколь угодно долго, в любых ситуациях, в том числе долго буксировать автомобиль. Электроника «робота» тоже может выключать все передачи, пуская автомобиль «накатом» или при долгой стоянке с заведённым мотором — коробке это не вредит. Хотя инструкции к современным РКПП обычно всё-таки ограничивают буксировку автомобиля с выключенным двигателем. Очевидно, для предохранения системы управления передачами и сцеплением — ведь в большинстве таких коробок она гидравлическая.
С вариатором или гидромеханический «автоматом» ситуация иная. В режиме N в них часто снижается производительность масляного насоса, а значит, пары трения получают меньше смазки. То есть использовать режим N тоже можно, но, вопреки общепринятому мнению, пользы это не принесёт. А с выключенным мотором, когда насос вообще не работает, движение автомобиля на нейтрали будет вредным. Поэтому буксировка машины с АКПП, как правило, допускается на расстояние не более 30–50 километров со скоростью до 50 км/ч.
Стоит ли для экономии топлива ставить коробку в N
Ответ однозначен — нет. Даже если скорость невелика, а впереди длинный уклон, использовать нейтраль не просто бессмысленно, но и опасно. Вы лишаете себя возможности управлять тягой на колёсах, причем это особенно критично на скользких покрытиях. К тому же экономии при переключениях в положение N всё равно не будет — при движении под уклон с отпущенной педалью газа в режиме D «автомат» может перейти на более высокую ступень, а главное — электроника двигателя перекроет подачу топлива, его расход будет нулевым. В отличие от работы на холостых оборотах, на которые мотор перейдёт, если отсоединить его от вращающихся колёс.
А что насчёт пробок и светофоров? Для неподвижного автомобиля режим коробки вообще не принципиален: шестерни «робота», планетарные передачи «автомата» или конусы вариатора не вращаются.
При этом каждое переключение из D в N и обратно вызывает расцепление, а потом сцепление фрикционов или муфт (в роботизированной коробке). Соответственно, при частом использовании нейтрали они будут изнашиваться интенсивнее. Поэтому в пробках целесообразно удерживать машину на D, и только во время долгих остановок (например, в глухой пробке) переводить ручку селектора в режим паркинга.
Как правильно переключаться в режим N и выходить из него
Процесс перехода в «нейтраль» максимально простой: нужно перевести рычаг или джойстик КПП из положения D (или R) в N — в большинстве машин для этого не надо даже нажимать кнопку блокировки селектора. Важнее выбрать момент, когда это сделать. Крайне желательно, чтобы в момент переключения коробка не испытывала сильной нагрузки — перед тем как двинуть рычаг, стоит отпустить педаль газа. А если машина в этот момент замедляется, то нужно нажать на тормоз, снимая роль «якоря» с двигателя.
То же самое можно сказать и про обратную операцию — перехода из «нейтрали» в Drive. Его тоже лучше делать в два шага, неважно — свободно катится автомобиль или стоит на месте. Сначала сдвинуть рычаг коробки (тут уже может понадобиться его разблокировка), а спустя секунду или две — нажимать на газ. Момент, когда это можно сделать, «автомат» иногда подсказывает сам — лёгким толчком.
Итак, совсем коротко
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Режим N предназначен прежде всего для буксировки, погрузки автомобиля на эвакуатор, перемещений без использования двигателя в сервисе или на стоянке.
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Использование нейтрали при движении накатом практически не даёт экономии топлива, к тому же это небезопасно для движения.
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Частые переключения в режим N (например, в пробках и на светофорах) приводят к ускоренному износу деталей автоматической коробки передач.
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Нейтраль можно использовать при парковке на склоне, чтобы избежать больших нагрузок на механизм блокировки выходного вала трансмиссии.