Для начала нужно слегка углубиться в конструкцию автоматических трансмиссий. Мы уже рассказывали о разных видах «автоматов» — в широком смысле к ним принято относить любые трансмиссии с двумя педалями. Хотя технически они могут быть разными, и именно от этого зависит безопасность использования режима N.

Современная роботизированная трансмиссия — это фактически та же «механика», только размыкание сцепления и включение/выключение передач в ней происходят автоматически, без участия водителя. Для МКПП режим нейтрали абсолютно естественен: его можно использовать сколь угодно долго, в любых ситуациях, в том числе долго буксировать автомобиль. Электроника «робота» тоже может выключать все передачи, пуская автомобиль «накатом» или при долгой стоянке с заведённым мотором — коробке это не вредит. Хотя инструкции к современным РКПП обычно всё-таки ограничивают буксировку автомобиля с выключенным двигателем. Очевидно, для предохранения системы управления передачами и сцеплением — ведь в большинстве таких коробок она гидравлическая.

С вариатором или гидромеханический «автоматом» ситуация иная. В режиме N в них часто снижается производительность масляного насоса, а значит, пары трения получают меньше смазки. То есть использовать режим N тоже можно, но, вопреки общепринятому мнению, пользы это не принесёт. А с выключенным мотором, когда насос вообще не работает, движение автомобиля на нейтрали будет вредным. Поэтому буксировка машины с АКПП, как правило, допускается на расстояние не более 30–50 километров со скоростью до 50 км/ч.