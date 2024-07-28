За уникальный Porsche 911 из гаража экс-чемпиона Формулы-1 отдали 32 миллиона рублей

На площадке CollectingCars завершились торги за Porsche 911 Turbo 1994 года. Автомобиль ушёл за 317 464 фунта, то есть 31,86 миллиона рублей по текущему курсу. Столь высокая цена объясняется не только уникаль­ностью исполнения купе, но и лично­стями его преды­дущих владельцев, среди которых — султан Брунея и чемпион Формулы‑1 2009 года Дженсон Баттон.