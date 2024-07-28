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За уникальный Porsche 911 из гаража экс-чемпиона Формулы-1 отдали 32 миллиона рублей

Заказал сборку этого суперкара султан Брунея, а на продажу выставил Дженсон Баттон
Новости
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На площадке CollectingCars завершились торги за Porsche 911 Turbo 1994 года. Автомобиль ушёл за 317 464 фунта, то есть 31,86 миллиона рублей по текущему курсу. Столь высокая цена объясняется не только уникаль­ностью исполнения купе, но и лично­стями его преды­дущих владельцев, среди которых — султан Брунея и чемпион Формулы‑1 2009 года Дженсон Баттон.

  • Суперкар изначально собрали для гаража султана. По его пожеланию купе оснастили опциональ­ным пакетом X88, с которым всего было выпущено около полусотни машин. Входили в этот комплект увеличение отдачи двигателя с 360 до 385 л.с., особая выхлопная система и 18-дюймовые колёсные диски.
  • Помимо доработок, султан попросил выкрасить спорткар в необычный цвет Horizon Blue. Считается, что других таких 911‑х не существует.
  • В Великобританию автомобиль попал в 2003 году, а на продажу его выставил нынешний владелец — автогонщик Дженсон Баттон. На момент сделки пробег Porsche 911 Turbo едва перевалил за 31 тысячу километров.

В июле нынешнего года с молотка ушёл ещё один суперкар из гаража Баттона — купе Porsche Carrera GT 2004 года с пробегом 8556 километров. Спортсмен был его первым владельцем. За автомобиль заплатили 820 500 евро или почти 71 миллион рублей.

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#Аукционы#Porsche#911#Суперкары
Комментарии
Комментарии1
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28 июля 2024
Цвет шикарный.
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