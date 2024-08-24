За 55-летнюю Тойоту заплатили 1,15 миллиона долларов, и это вдвое меньше рекорда

Один из таких спорткаров и стал предметом торга. В 1969 году автомобиль ввезли в Европу через швейцарского дилера. Он несколько раз менял владельцев (и использовался для рекламы Toyota в Швейцарии), но однажды осел в частной коллекции, где провёл около 30 лет. Купе дважды полностью реставрировали, включая серьёзный ремонт двигателя. В США Toyota 2000GT находится с 2015 года.