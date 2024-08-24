За 55-летнюю Тойоту заплатили 1,15 миллиона долларов, и это вдвое меньше рекорда

На аукционе Bring a Trailer завершились торги вокруг купе Toyota, выпущенного в 1967 году. Финальная ставка составила 1 150 000 долларов. Дело в том, что это редкий экземпляр модели 2000GT: таких было выпущено лишь 84 машины. Кроме того, именно у этого автомобиля крайне скромный пробег в 2250 километров. Однако рекорд аукционной цены для Toyota 2000GT примерно вдвое больше.
- Модель 2000GT в своё время стала ответом со стороны Toyota европейским производителям спорткаров. Кроме того, купе было призвано изменить имидж Японии как страны, где делают только доступные практичные автомобили.
- Компания сознательно делала купе своего рода эксклюзивом: его продавали только избранные дилеры, выпускали модель лишь три года, а общий тираж составил около 350 единиц. 84 из них (по другим данным — 109) были предназначены для внешних рынков и получили руль с левосторонним расположением.
- Один из таких спорткаров и стал предметом торга. В 1969 году автомобиль ввезли в Европу через швейцарского дилера. Он несколько раз менял владельцев (и использовался для рекламы Toyota в Швейцарии), но однажды осел в частной коллекции, где провёл около 30 лет. Купе дважды полностью реставрировали, включая серьёзный ремонт двигателя. В США Toyota 2000GT находится с 2015 года.
- Спорткар оснащён рядной «шестёркой» объёмом 2,0 литра с тройными карбюраторами Miuni-Solex. Развивал такой агрегат до 150 л.с. и работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой и самоблокирующимся дифференциалом на задней оси.
Самая дорогая Toyota 2000GT в истории сменила владельца в феврале нынешнего года за 2 535 000 долларов. Это один из всего трёх автомобилей, которые готовила к гонкам американской серии SCCA компания знаменитого инженера Кэрролла Шелби. По некоторым данным, это ещё и самый дорогой автомобиль японского происхождения в мире.
Может старая Toyota стоить таких денег?
Конечно, это же музейный экспонат
Нет, для Тойоты это перебор
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