Редкий Porsche 911 S/T отказались продать почти за тройную цену

Porsche представила 911 S/T летом 2023 года. Позиционировалась эта спецверсия как вариант для поклонников наиболее чистых ощущений от вождения и, по сути, представляла собой облегчённую версию 911 GT3 с м еханической коробкой и облегчённым кузовом. Комплектовали такие спорткары 525-сильным 4,0-литровым безнаддувным двигателем, всего собрали только 1963 экземпляра.

Выставленный на продажу автомобиль был заказан покупателем из Канады и собран 1042-м по счёту. Среди дополнительных опций упомянуты пакет Heritage Design, добавляющий в оформление кузова и отделку салона ретромотивы (23,2 тысячи канадских долларов) , акустическая система Bose (1,8 тысячи) и особый цвет кузова Racing Green ( 23 , 9 тысячи ). Финальная цена купе составила 325 900 канадских долларов или 291,6 тысячи американских. Пробег спорткара на момент торгов составлял немногим более 1,2 тысячи километров.