Редкий Porsche 911 S/T отказались продать почти за тройную цену

На онлайн-аукционе Bring a Trailer неудачей завершились торги по редкому Porsche 911. Максимальная ставка за купе 911 S/T с небольшим пробегом и набором дополнительных опций достигла 726 тысяч долларов, но владелец спорткара на сделку не пошёл. Начальная цена этой модели в США составляла 290 тысяч долларов.
- Porsche представила 911 S/T летом 2023 года. Позиционировалась эта спецверсия как вариант для поклонников наиболее чистых ощущений от вождения и, по сути, представляла собой облегчённую версию 911 GT3 с механической коробкой и облегчённым кузовом. Комплектовали такие спорткары 525-сильным 4,0-литровым безнаддувным двигателем, всего собрали только 1963 экземпляра.
- Выставленный на продажу автомобиль был заказан покупателем из Канады и собран 1042-м по счёту. Среди дополнительных опций упомянуты пакет Heritage Design, добавляющий в оформление кузова и отделку салона ретромотивы (23,2 тысячи канадских долларов), акустическая система Bose (1,8 тысячи) и особый цвет кузова Racing Green (23,9 тысячи). Финальная цена купе составила 325 900 канадских долларов или 291,6 тысячи американских. Пробег спорткара на момент торгов составлял немногим более 1,2 тысячи километров.
- Вероятнее всего, владелец отказался от сделки, так как рассчитывал на более интересное предложение. В комментариях к лоту высказываются предположения, что через некоторое время он повторит попытку продать редкий экземпляр.
В августе на аукционе попытаются продать ещё один редкий Porsche — купе 964 Carrera 4 Leichtbau, с момента сборки в 1991 году проехавшее чуть более 500 километров. За один из 22 существующих экземпляров хотят выручить до 4 миллионов долларов.
А по-вашему, надо было соглашаться?
На 400 тысяч долларов прибыли? Само собой
Нет, правильно сделал. Потом дороже будет
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