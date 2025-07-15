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Редкий Porsche 911 S/T отказались продать почти за тройную цену

Пробег спорткара — чуть более 1,2 тысячи километров
Новости
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer неудачей завершились торги по редкому Porsche 911. Максимальная ставка за купе 911 S/T с небольшим пробегом и набором дополнительных опций достигла 726 тысяч долларов, но владелец спорткара на сделку не пошёл. Начальная цена этой модели в США составляла 290 тысяч долларов.

  • Porsche представила 911 S/T летом 2023 года. Позиционировалась эта спецверсия как вариант для поклонников наиболее чистых ощущений от вождения и, по сути, представляла собой облегчённую версию 911 GT3 с механической коробкой и облегчённым кузовом. Комплектовали такие спорткары 525-сильным 4,0-литровым безнаддувным двигателем, всего собрали только 1963 экземпляра.
  • Выставленный на продажу автомобиль был заказан покупателем из Канады и собран 1042-м по счёту. Среди дополнительных опций упомянуты пакет Heritage Design, добавляющий в оформление кузова и отделку салона ретромотивы (23,2 тысячи канадских долларов), акустическая система Bose (1,8 тысячи) и особый цвет кузова Racing Green (23,9 тысячи). Финальная цена купе составила 325 900 канадских долларов или 291,6 тысячи американских. Пробег спорткара на момент торгов составлял немногим более 1,2 тысячи километров.
  • Вероятнее всего, владелец отказался от сделки, так как рассчитывал на более интересное предложение. В комментариях к лоту высказываются предположения, что через некоторое время он повторит попытку продать редкий экземпляр.

В августе на аукционе попытаются продать ещё один редкий Porsche — купе 964 Carrera 4 Leichtbau, с момента сборки в 1991 году проехавшее чуть более 500 километров. За один из 22 существующих экземпляров хотят выручить до 4 миллионов долларов.

А по-вашему, надо было соглашаться?

На 400 тысяч долларов прибыли? Само собой
Нет, правильно сделал. Потом дороже будет

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#Аукционы#Porsche#911#911 GT3
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Комментарии
Комментарии2
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15 июля 2025
Интересные правила аукциона. Люди торговались, делали предложения, наконец победила максимальная цена, но в продаже отказано владельцем. Поставили бы тогда стартовой цену, на которую он согласен.
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15 июля 2025
Коричневый универсал, предположительно продавец попал на сумму комиссионных
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