Знаменитая Mazda RX-7 из «Токийского дрифта» уйдёт с молотка

Учитывая, что в экстремальных сценах этот экземпляр не участвовал, в силовой агрегат тюнеры не вмешивались. В то же время аукционисты отмечают, что перед появлением в продаже RX-7 прошла техобслуживание двигателя в известном ателье RE Amemiya. Развивает он порядка 280 сил. Кроме того, купе располагает альтернативным выхлопом Blitz и койловерами в подвеске.

По завершении съёмок фильма у машины был только один владелец — британец, выкупивший RX-7 напрямую у одной из участвовавших в производстве компаний. Утверждается, что он готов предоставить документы, подтверждающие детали звёздной биографии спорткара.

В 2021 году с молотка ушёл ещё один знаменитый автомобиль этой кинофраншизы — оранжевая Toyota Supra, которая снималась в первых двух частях «Форсажа». Выложили за неё 550 тысяч долларов, что стало на тот момент самой крупной суммой, в которую «Супру» оценивали на аукционах.