Знаменитая Mazda RX-7 из «Токийского дрифта» уйдёт с молотка

Аукцион Bonhams в рамках «Фестиваля скорости» в Гудвуде, который пройдёт в ближайшие выходные, выставит на торги, возможно, самую известную Mazda RX-7 на планете. Это подготовленный ателье Veilside экземпляр, который снимался в фильме «Форсаж-3: токийский дрифт». Выручить за один из двух выживших съёмочных автомобилей, проехавший к настоящему моменту 107,5 тысячи километров, планируется от 400 до 600 тысяч долларов.
- Аукционисты утверждают, что выставленный на продажу спорткар не участвовал в трюковых сценах и использовался исключительно для съёмок в статике или портретных с участием Сона Гана — исполнителя роли Хана Лю. Продаётся машина практически в том виде, в каком была задействована на площадке: с техническими наклейками Universal Studios, включая маркировку #71 HANS, и со следами от креплений для съёмочного оборудования.
- Тюнеры из Veilside установили на RX-7 собственный бодикит Fortune, увеличив ширину машины примерно на 200 миллиметров и оставив нетронутыми из штатных кузовных деталей только крышу и заднюю дверь. Киношное купе отличается также схемой окраски и 19-дюймовыми колёсами. В салоне имеются альтернативные кресла, продвинутая аудиосистема Alpine и баллон NOS, который, впрочем, выполняет лишь декоративную функцию.
- Учитывая, что в экстремальных сценах этот экземпляр не участвовал, в силовой агрегат тюнеры не вмешивались. В то же время аукционисты отмечают, что перед появлением в продаже RX-7 прошла техобслуживание двигателя в известном ателье RE Amemiya. Развивает он порядка 280 сил. Кроме того, купе располагает альтернативным выхлопом Blitz и койловерами в подвеске.
- По завершении съёмок фильма у машины был только один владелец — британец, выкупивший RX-7 напрямую у одной из участвовавших в производстве компаний. Утверждается, что он готов предоставить документы, подтверждающие детали звёздной биографии спорткара.
В 2021 году с молотка ушёл ещё один знаменитый автомобиль этой кинофраншизы — оранжевая Toyota Supra, которая снималась в первых двух частях «Форсажа». Выложили за неё 550 тысяч долларов, что стало на тот момент самой крупной суммой, в которую «Супру» оценивали на аукционах.
Если автомобиль из «Форсажей», то эта RX-7 или Supra?
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