За редкий Porsche 935 на аукционе предложили почти миллион долларов, и это только начало

На открытом онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за один из спорткаров Porsche. До конца аукциона ещё почти две недели, при этом максимальная ставка уже достигла 935 тысяч долларов. Дело в том, что это одна из трековых машин Porsche 935, которых выпущено всего 77 экземпляров. Кроме того, в течение прошедших четырёх лет автомобилем почти не пользовались: пробег купе составляет 146 километров.