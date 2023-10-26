За редкий Porsche 935 на аукционе предложили почти миллион долларов, и это только начало

На открытом онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за один из спорткаров Porsche. До конца аукциона ещё почти две недели, при этом максимальная ставка уже достигла 935 тысяч долларов. Дело в том, что это одна из трековых машин Porsche 935, которых выпущено всего 77 экземпляров. Кроме того, в течение прошедших четырёх лет автомобилем почти не пользовались: пробег купе составляет 146 километров.
- Porsche анонсировала проект 935 в 2018 году как часть мероприятий по празднованию 70-летия бренда и в честь оригинального гоночного 935 из 1970-х, известного под прозвищем «Моби Дик». Современный суперкар базируется на трековой платформе 911 GT2 RS, но отличается от неё оригинальным карбоновым кузовом с вытянутой задней частью и изменённым оперением. Все 77 суперкаров укомплектовали 3,8-литровым турбомотором на 700 сил в сочетании с семиступенчатым «роботом».
- Для покупателей суперкаров предлагалось несколько вариантов окраски кузова, включая исторические гоночные ливреи. Выставленный на продажу экземпляр, построенный 49-м по счёту, оформлен в стиле оригинального Porsche 935, победившего в суточной гонке 1979 года в Дайтоне, — это стоило 27,5 тысячи долларов. Кроме того, он укомплектован опциональным оборудованием, общая стоимость которого в 2019 году составила 44 тысячи. Среди них, к примеру, дополнительный топливный бак. В общей сложности покупатель заплатил за машину 1 048 000 долларов.
- Первый владелец Porsche 935 приобрёл его в апреле 2019 года и продал дилеру в августе 2022-го. По словам нынешнего хозяина, машина выезжала со стоянки всего три раза — на два тематических мероприятия и для фотосессии. Перед передачей дилеру пробег автомобиля не превышал 30 километров.
Такие эксклюзивные автомобили появляются на открытых онлайн-аукционах крайне редко. К примеру, в августе продажей 50-го по счёту экземпляра Porsche 935 занимался авторитетный аукционный дом RM Sotheby's. Суперкар, также почти не имевший пробега, сменил владельца за 1,6 миллиона долларов.
Идёт суперкару эта ливрея?
Да, очень красиво
Нет, голый карбон лучше
Покрасили бы во что-нибудь весёленькое
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