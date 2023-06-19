За старый Lamborghini Countach дают больше 300 тысяч долларов: он стоял на Женевском автосалоне

На портале Bring a Trailer идут торги за Lamborghini Countach 1982 года выпуска. Машина находится отнюдь не в состоянии «капсулы времени». Однако до окончания торгов больше недели, а за суперкар уже дают больше 300 тысяч долларов. И на то есть причины: статус первого серийного экземпляра и владелец-звезда.
- Машина представлена в версии LP500 S. Она дебютировала в 1982 году на Женевском автосалоне. И на стенде Lamborghini экспонировался именно этот автомобиль. Фактически это первый, увиденный широкой публикой Countach LP500 S.
- Новую версию отличал изменённый двигатель V12. Вместо 350 сил, снятых с 3,9 литра рабочего объёма, в нём было 368 «лошадей» и 4,8 литра. Пятиступенчатая «механика» передаёт тягу на задние колёса. На набор 60 миль/ч (97 км/ч) требуется 5,4 секунды.
- Вдобавок почти всю свою жизнь этот Lamborghini провёл в руках знаменитости. С 1985 года в течение 35 лет он принадлежал гитаристу группы Quiet Riot Карлосу Кавазо. В 2020-х автомобиль собирались реставрировать, но проект так и не был завершён. Машину только разобрали и затем снова собрали.
- Этот Lamborghini Countach LP500 S сохранил оригинальные двигатель, трансмиссию, цвета кузова и салона. Хотя он уже не полностью стоковый: карбюраторы Weber давно заменены на впрыск топлива.
В начале весны ушёл с молотка Countach, принадлежавший Роду Стюарту. За машину в итоге заплатили 550 тысяч долларов. В дополнение к звёздному владельцу на повышение цены сыграла принадлежность к лимитированной серии в честь 25-летия марки.
Купили бы себе машину с историей?
Да, потом всем бы хвалился
Нет, мне обычную, но подешевле
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