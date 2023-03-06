За Lamborghini Countach Рода Стюарта дают 370 000 долларов за 8 дней до конца торгов

На портале Bring a Trailer идут торги за суперкар Lamborghini Countach 1989 года. Первым его владельцем был звезда рока Род Стюарт. В его семье машина оставалась до 2022 года.
- Второй примечательной чертой автомобиля является его комплектация. Это Countach из юбилейной спецсерии 25th Anniversary. Она выпускалась с 1988 по 1990 год. Из 1983 Lamborghini Countach в таком исполнении сделали 657 экземпляров.
- Карбюраторный двигатель объёмом 5,2 литра развивает 455 л.с. и 500 Нм. С ним и 5-ступенчатой «механикой» заднеприводное купе набирает 100 км/ч за 4,5 секунды и способно далее ускоряться до 298 км/ч.
- Машина проехала 12 000 километров, прошла необходимое обслуживание и находится в состоянии, близком к идеальному. В оснащение входят электроприводы стёкол и зеркал, аудиосистема с CD-плеером и климат-контроль. На литые диски «пятнадцатого» диаметра (сейчас это стандарт для В-класса) надеты шины размерности 225/50 спереди и 345/35 сзади.
Принадлежность к эксклюзивной спецсерии и звёздный статус первого хозяина привели к тому, что уже за восемь дней до окончания аукциона цена достигла 370 000 долларов. В январе машина в той же комплектации ушла с молотка за 775 000 долларов.
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