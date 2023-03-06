За Lamborghini Countach Рода Стюарта дают 370 000 долларов за 8 дней до конца торгов

Машина проехала 12 000 километров, прошла необходимое обслуживание и находится в состоянии, близком к идеальному. В оснащение входят электроприводы стёкол и зеркал, аудиосистема с

CD

-плеером и климат-контроль. На литые диски «пятнадцатого» диаметра (сейчас это стандарт для В-класса) надеты шины размерности 225/50 спереди и 345/35 сзади.