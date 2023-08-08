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За полгода российские чиновники закупили отечественных автомобилей на 872 млн рублей — это без Аурусов

За первые шесть месяцев 2023 года для госслужащих через систему госзаказа приобрели автомобили отечественного производства на 872 миллиона рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на специалистов поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан». При этом в указанную сумму не входят машины бренда Aurus, поскольку открытой информации по ним «не видно ни в одной системе».
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За первые шесть месяцев 2023 года для госслужащих через систему госзаказа приобрели автомобили отечественного производства на 872 миллиона рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на специалистов поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан». При этом в указанную сумму не входят машины бренда Aurus, поскольку открытой информации по ним «не видно ни в одной системе».

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  • За весь 2022 год объём госзакупок российских автомобилей составил около 1 миллиарда рублей. Как поясняют в «Тендерплане», местный автопром начал занимать нишу, освободившуюся после ухода иностранных компаний. Так, в 2021 году госструктуры заказали машины зарубежных марок (в первую очередь — Toyota и Mercedes-Benz) на 1,363 миллиарда, в 2022-м — на 648 миллионов, а в первой половине 2023-го — на 236 миллионов рублей.
  • Один из опрошенных газетой экспертов отметил, что высокой степенью локализации сейчас обладают только Aurus, Lada и УАЗ, но даже они по-прежнему зависят от импорта комплектующих. Он же назвал продукцию «Автотора» и «Москвича» основанной преимущественно на китайских деталях.

Ранее в этом месяце Владимир Путин потребовал отказаться от госзакупок импортных автомобилей для чиновников. Согласно опросу, эту идею поддержали 77% россиян. Депутаты Госдумы пообещали уже с сентября начать пересаживаться на «Москвичи», Лады и Аурусы. Региональные власти также выступают с собственными инициативами: например, для липецких чиновников хотят закупить электромобили Evolute, которые собирают в этой области.

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Фото на обложке: Журнал Авто.ру

#Автопром#Статистика
Комментарии
Комментарии1
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8 августа 2023
Пусть за свои покупают а не за бюджетные. С какого перепуга их граждане обеспечивают
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