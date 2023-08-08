За полгода российские чиновники закупили отечественных автомобилей на 872 млн рублей — это без Аурусов

За первые шесть месяцев 2023 года для госслужащих через систему госзаказа приобрели автомобили отечественного производства на 872 миллиона рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на специалистов поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан». При этом в указанную сумму не входят машины бренда Aurus, поскольку открытой информации по ним «не видно ни в одной системе».