За подержанный Honda Civic заплатили 7,4 миллиона рублей — потому что он очень редкий

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги по хот-хэтчу Honda Civic Type R предыдущего поколения. За пятидверку выложили 102 тысячи долларов (7,4 миллиона рублей). Такая высокая цена объясняется не только почти нулевым пробегом, но и статусом самого автомобиля. Это хэтч из ограниченной серии Limited Edition для рынка США с серийным номером 001.
- Отличиями особой партии хот-хэтчей стали безальтернативные цвет Phoenix Yellow и чёрно-красный салон с карбоновыми вставками, перенастроенные подвеска и рулевое управление, светодиодная оптика и расширенная комплектация. Кроме того, такие Civic Type R оснащались 20-дюймовыми колёсами BBS и более развитым аэродинамическим обвесом с расширителями колёсных арок и массивным антикрылом, а количество шумоизоляции было снижено по сравнению со стандартными Type R.
- Двухлитровая «турбочетвёрка» на этом Civic Type R развивает 306 л.с. и 415 Нм крутящего момента. Работает мотор в паре с шестиступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения.
- Судя по фотокопии продажных документов, которые приводятся в описании лота, владельцу этот Honda Civic Type R на момент покупки в августе прошлого года обошёлся в 44 990 долларов (3,26 миллиона рублей). Таким образом, за прошедшее время редкий хэтчбек подорожал более чем вдвое. Частично это объясняется тем, что автомобилем почти не пользовались: пробег этого экземпляра составляет 25 километров.
Официально Civic Type R сейчас не продаётся. Самой спортивной версией модели актуального поколения считается хэтчбек Civic Si. Он укомплектован 200-сильным мотором, но благодаря перенастроенному шасси Honda называет эту версию самой эмоциональной в истории модели.
А вы заплатили бы за подержанный Civic как за новый BMW?
Ещё бы, это же Type R, да ещё и уникальный
Нет, это какой-то перебор
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