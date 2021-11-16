За подержанный Honda Civic заплатили 7,4 миллиона рублей — потому что он очень редкий

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги по хот-хэтчу Honda Civic Type R предыдущего поколения. За пятидверку выложили 102 тысячи долларов (7,4 миллиона рублей). Такая высокая цена объясняется не только почти нулевым пробегом, но и статусом самого автомобиля. Это хэтч из ограниченной серии Limited Edition для рынка США с серийным номером 001.