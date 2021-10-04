Honda опубликовала фото хот-хэтча Civic Type R нового поколения

Компания Honda заявила, что прототип хот-хэтча Civic Type R нового поколения готов к началу испытаний на Нюрбургринге, и продемонстрировала первые его фотографии — пока в камуфляже. Ожидается, что пятидверка получит заметно более сдержанную внешность, чем Type R предыдущего поколения, но сохранит тот же самый мотор.