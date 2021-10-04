Honda опубликовала фото хот-хэтча Civic Type R нового поколения

Компания Honda заявила, что прототип хот-хэтча Civic Type R нового поколения готов к началу испытаний на Нюрбургринге, и продемонстрировала первые его фотографии — пока в камуфляже. Ожидается, что пятидверка получит заметно более сдержанную внешность, чем Type R предыдущего поколения, но сохранит тот же самый мотор.
- Как и гражданский Honda Civic, будущая новинка внешне станет отличаться от модели предыдущего поколения более лаконичным дизайном — это заметно, даже несмотря на камуфляж. При этом Type R снабдили новым передним бампером с большим воздухозаборником, развитым антикрылом новых очертаний и красными тормозными суппортами от Brembo, а на колёсные диски надета резина Michelin Pilot Sport 4.
- Официально о технических характеристиках хот-хэтча пока ничего не сообщается. Ранее предполагалось, что Civic Type R может стать полноприводным гибридом с раздельными электромоторами для задних колёс: такая силовая установка в состоянии развивать более 400 л.с. Однако позже в Honda опровергли эти слухи, заявив, что подобное решение чересчур усложнило бы конструкцию хот-хэтча.
- Сейчас ожидается, что новый Type R получит очередную, более мощную итерацию фирменного двухлитрового турбомотора. На предыдущем поколении модели этот агрегат развивал 320 л.с. и в паре с шестиступенчатой «механикой» позволял пятидверке ускоряться до 100 км/ч за 5,7 секунды. Кроме того, некоторое время Civic Type R с такой силовой установкой считался самой быстрой серийной машиной с передним приводом на Нюрбургринге.
- Полностью рассекретить новинку Honda обещает в течение нынешнего года.
Гражданскую версию Civic в кузове хэтчбек Honda представила в начале лета. По сравнению с седаном у пятидверки уже перенастроена подвеска, а помимо вариатора для этой модели предлагается ещё и шестиступенчатая «механика».
Будем ждать премьеры?
Конечно, это же легенда!
А смысл? У нас всё равно не продаётся
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