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Honda опубликовала фото хот-хэтча Civic Type R нового поколения

Спорткар получит новую внешность, но сохранит прежний мотор
Новости

Компания Honda заявила, что прототип хот-хэтча Civic Type R нового поколения готов к началу испытаний на Нюрбургринге, и продемонстрировала первые его фотографии — пока в камуфляже. Ожидается, что пятидверка получит заметно более сдержанную внешность, чем Type R предыдущего поколения, но сохранит тот же самый мотор.

  • Как и гражданский Honda Civic, будущая новинка внешне станет отличаться от модели предыдущего поколения более лаконичным дизайном — это заметно, даже несмотря на камуфляж. При этом Type R снабдили новым передним бампером с большим воздухо­заборником, развитым антикрылом новых очертаний и красными тормозными суппортами от Brembo, а на колёсные диски надета резина Michelin Pilot Sport 4.
  • Официально о технических характеристиках хот-хэтча пока ничего не сообщается. Ранее предполагалось, что Civic Type R может стать полно­приводным гибридом с раздельными электро­моторами для задних колёс: такая силовая установка в состоянии развивать более 400 л.с. Однако позже в Honda опровергли эти слухи, заявив, что подобное решение чересчур усложнило бы конструкцию хот-хэтча.
  • Сейчас ожидается, что новый Type R получит очередную, более мощную итерацию фирменного двух­литрового турбомотора. На преды­дущем поколении модели этот агрегат развивал 320 л.с. и в паре с шести­ступенчатой «механикой» позволял пятидверке ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 5,7 секунды. Кроме того, некоторое время Civic Type R с такой силовой установкой считался самой быстрой серийной машиной с передним приводом на Нюрбургринге.
  • Полностью рассекретить новинку Honda обещает в течение нынешнего года.

Гражданскую версию Civic в кузове хэтчбек Honda представила в начале лета. По сравнению с седаном у пятидверки уже перенастроена подвеска, а помимо вариатора для этой модели предлагается ещё и шести­ступенчатая «механика».

Будем ждать премьеры?

Конечно, это же легенда!
А смысл? У нас всё равно не продаётся

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#Спорткары#Honda#Civic Type R#Новинки
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