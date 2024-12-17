65-летний Ferrari 250 GT California Spider хотят продать за 14 миллионов долларов

В начале марта во Флориде аукционный дом Broad Arrows выставит на торги редкий экземпляр спорткара Ferrari 250 GT California Spider — один из всего восьми родстеров в исполнении Competizione с алюминиевым кузовом работы Scaglietti, собранный в 1959 году. Редкость модели, насыщенная гоночная биография и прекрасное состояние после нескольких реставраций обуславливают ожидаемую цену в диапазоне от 10 до 14 миллионов долларов.
- Ferrari разработала California Spider во второй половине 1950-х специально для американского рынка. Модель должна была сочетать в себе качества комфортного гранд-турера с полноценным спорткаром. Первоначально родстер выпускали на длиннобазном шасси от 250 GT, собрав всего 50 машин. Только 10 из них имели комплектацию Competizione, рассчитанную на активное гоночное применение, и лишь восемь получили полностью алюминиевый кузов. Выставленный на продажу экземпляр — второй из них по счёту. Кроме того, он первым из всех California Spider получил гоночный мотор Type 128 F, трёхлитровый V12 с расчётной отдачей 262 л.с.
- Сборку этого автомобиля завершили всего за 5 дней до «24 часов Ле-Мана», в которых он должен был участвовать. Некоторые недоработки и отсутствие у гонщика Роберта Гроссмана из американской команды NART соответствующего опыта не позволили спорткару победить, но он всё же стал бронзовым призёром своего класса. Позже, уже в США, Гроссман на этом родстере одержал несколько побед в гонках национальной серии SCCA.
- Автомобиль неоднократно менял владельцев и был несколько раз отреставрирован, а в 2008 году получил сертификат Ferrari Classiche за высокую степень оригинальности. Среди регалий этой California Spider имеются также несколько побед на престижных тематических конкурсах раритетных машин.
- Примечательно, что сейчас за California Spider рассчитывают выручить меньше, чем семь лет назад, хотя цены на автомобильную классику выросли. В 2017-м на аукционе RM Sotheby's за этот же автомобиль выложили почти 18 миллионов долларов.
Сразу две Ferrari California выпуска 1963 и 2010 года продаются прямо сейчас на одном из онлайн-аукционов, но в разобранном виде. Продавец рассчитывал превратить их в рестомод —классический кузов на актуальном шасси с современным силовым агрегатом.
Оправдаются расчёты аукционистов?
Нет, продадут дороже
Нет, продадут дешевле
Да, думаю, где-то так и должно стоить
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