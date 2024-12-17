65-летний Ferrari 250 GT California Spider хотят продать за 14 миллионов долларов

Только 10 из них имели комплектацию Competizione, рассчитанную на активное гоночное применение, и лишь восемь получили полностью алюминиевый кузов. Выставленный на продажу экземпляр — второй из них по счёту. Кроме того, он первым из всех California Spider получил гоночный мотор Type

с полноценным спорткаром. Первоначально родстер выпускали на длиннобазном шасси от 250 GT

половине 1950-х специально для американского рынка. Модель должна была сочетать в себе качества комфортного гранд-турера

Сборку этого автомобиля завершили всего за 5 дней до «24 часов Ле-Мана», в которых он должен был участвовать. Некоторые недоработки и отсутствие у гонщика Роберта Гроссмана из американской команды NART

соответствующего опыта не позволили спорткару победить, но он всё же стал бронзовым призёром своего класса. Позже,

уже в США, Гроссман на этом родстере одержал несколько побед в гонках национальной серии SCCA.