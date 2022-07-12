За очень редкий спортивный Mercedes-Benz предлагают всего 19 тысяч евро

На онлайн-аукционе The Collectables идут торги за редкий Mercedes-Benz SL 500 выпуска 1995 года. В исполнении Mille Miglia компания выпустила только 630 экземпляров SL, и лишь малая часть из них, как утверждает продавец, была оснащена пятилитровым V8. Тем не менее, сейчас максимальная ставка за редкий родстер составляет всего 18 880 евро, хотя до конца торгов ещё два дня.
- Специальное издание названо в честь знаменитой затяжной гонки в Италии и посвящено 40-летнему юбилею победы в ней спортсмена Стирлинга Мосса. В 1955 году он был заводским пилотом Mercedes-Benz и в паре с Деннисом Дженкинсоном проехал трассу длиной 992 мили (1596 километров) на родстере 300 SLR за 10 часов, 7 минут и 48 секунд. А в 1995 году первый из построенных Mercedes-Benz SL Mille Miglia передали именно Моссу.
- По одной из версий, Mercedes-Benz действительно планировал выпустить около 600 экземпляров Mercedes-Benz SL в исполнении Mille Miglia, но удалось собрать только 40 машин.
- Отличается это исполнение главным образом отделкой. Родстер выпускался только с серебристым кузовом и красно-чёрным салоном, дополнительно оформленным карбоновыми накладками. Кроме того, SL Mille Miglia снабдили колёсными дисками от культового 190E 2.5-16 Evolution II, а на передние крылья нанесли символическое изображение финишного флага. Пятилитровый V8, которым тогда комплектовался SL 500, развивал 326 л.с. в сочетании с автоматической коробкой и задним приводом.
- Не слишком пристальное внимание к этому экземпляру может объясняться его пробегом. Судя по фотографиям, родстер находится в приличном состоянии, но автомобиль проехал уже 123,3 тысячи километров.
Самый дорогой автомобиль в мире также имеет непосредственное отношение к семейству SL. Это купе 300 SLR Uhlenhaut, построенное на базе родстера той же модели, на которой выступал Стирлинг Мосс. Один из двух существующих автомобилей заводской музей Mercedes-Benz продал в мае нынешнего года за 135 миллионов евро.
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