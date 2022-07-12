За очень редкий спортивный Mercedes-Benz предлагают всего 19 тысяч евро

Специальное издание названо в честь знаменитой затяжной гонки в Италии и посвящено 40-летнему юбилею победы в ней спортсмена Стирлинга Мосса. В 1955 году он был заводским пилотом Mercedes-Benz

и в паре с

Деннисом Дженкинсоном проехал трассу длиной 992 мили (1596 километров) на родстере 300 SLR за 10 часов, 7 минут и 48 секунд. А в 1995 году первый из построенных Mercedes-Benz SL Mille Miglia передали именно Моссу.