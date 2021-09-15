За очень редкий Aston Martin предлагают вдвое меньше, чем он стоил новым

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился в продаже один из 99 когда-либо выпущенных кабриолетов Aston Martin Vanquish Zagato Volante. Помимо редкости, суперкар 2018 года отличается ещё и прекрасным состоянием, так как проехал всего 19 километров. Однако на момент написания материала за кабриолет предлагают всего 350 тысяч долларов, тогда как обошёлся он продавцу в 818 тысяч (почти 60 миллионов рублей). До конца торгов ещё три дня.