За очень редкий Aston Martin предлагают вдвое меньше, чем он стоил новым

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился в продаже один из 99 когда-либо выпущенных кабриолетов Aston Martin Vanquish Zagato Volante. Помимо редкости, суперкар 2018 года отличается ещё и прекрасным состоянием, так как проехал всего 19 километров. Однако на момент написания материала за кабриолет предлагают всего 350 тысяч долларов, тогда как обошёлся он продавцу в 818 тысяч (почти 60 миллионов рублей). До конца торгов ещё три дня.
- Этот экземпляр — 80-й из партии суперкаров, разработанных совместными усилиями компании Aston Martin и ателье Zagato. Оригинальный кузов кабриолета выполнен из карбона и окрашен в необычный оттенок зелёного цвета. Зелёный же присутствует и в кожаной отделке салона. Дополнительно суперкар укомплектован опциональным пакетом Villa d'Este, который включает золотистые акценты на кузове, и 20-дюймовыми колёсными дисками.
- Aston Martin Vanquish Zagato Volante оснащались 6,0-литровым V12 с отдачей 580 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, в комплектацию суперкара входят адаптивная подвеска и карбон-керамические тормоза с чёрными суппортами.
Кабриолет Zagato Volante стал одной из составляющих целого семейства суперкаров, которые ателье разработало на платформе Aston Martin Vanquish. Помимо кабриолета, в семейство входили также купе, спидстер и необычный трёхдверный универсал. Один из 28 когда-либо собранных спидстеров выставлялся на продажу в августе: за двухместный суперкар просили 845 тысяч фунтов или 85 миллионов рублей.
Как считаете, почему на кабриолете не ездили?
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