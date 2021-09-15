Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

За очень редкий Aston Martin предлагают вдвое меньше, чем он стоил новым

Кабриолет из партии в 99 машин, созданных вместе с ателье Zagato, проехал с 2018 года меньше 20 километров
Новости

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился в продаже один из 99 когда-либо выпущенных кабриолетов Aston Martin Vanquish Zagato Volante. Помимо редкости, суперкар 2018 года отличается ещё и прекрасным состоянием, так как проехал всего 19 километров. Однако на момент написания материала за кабриолет предлагают всего 350 тысяч долларов, тогда как обошёлся он продавцу в 818 тысяч (почти 60 миллионов рублей). До конца торгов ещё три дня.

  • Этот экземпляр — 80-й из партии суперкаров, разработанных совместными усилиями компании Aston Martin и ателье Zagato. Оригиналь­ный кузов кабриолета выполнен из карбона и окрашен в необычный оттенок зелёного цвета. Зелёный же присут­ствует и в кожаной отделке салона. Дополни­тельно суперкар укомплектован опциональ­ным пакетом Villa d'Este, который включает золотистые акценты на кузове, и 20-дюймовыми колёсными дисками.
  • Aston Martin Vanquish Zagato Volante оснащались 6,0-литровым V12 с отдачей 580 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьми­ступенчатым «автоматом». Кроме того, в комплектацию суперкара входят адаптивная подвеска и карбон-керамические тормоза с чёрными суппортами.

Кабриолет Zagato Volante стал одной из составляющих целого семейства суперкаров, которые ателье разработало на платформе Aston Martin Vanquish. Помимо кабриолета, в семейство входили также купе, спидстер и необычный трёхдверный универсал. Один из 28 когда-либо собранных спидстеров выставлялся на продажу в августе: за двухместный суперкар просили 845 тысяч фунтов или 85 миллионов рублей.

Как считаете, почему на кабриолете не ездили?

Берегли как коллекционную редкость
Берегли как инвестицию
Просто случая не было

Подождите

Новости загружаются

#Aston Martin#Vanquish#Аукционы#Суперкары
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё