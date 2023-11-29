За классический Land Rover Defender 90 после реставрации дают 72,5 тысячи долларов, и цена продолжает расти

На аукцион Bring a Trailer выставили трёхдверный открытый Land Rover Defender 90. Он выпущен в 1997 году и прошёл реставрацию с попутным внесением некоторых улучшений в конструкцию. За четыре дня до конца торгов ставка достигла 72,5 тысячи долларов — это на 16 тысяч больше начальной стоимости нового Defender 90 в США.
- Машина сошла с конвейера зелёной, но после перевозки в США в начале 2023 года была перекрашена в цвет Brooklyn Metallic Grey. Колёса для внедорожника выбраны подходящие: Cooper Discoverer на стальных 16-дюймовых дисках. Оптику заменили на современную светодиодную.
- Салон отделан коричневой кожей с вставками из микрофибры. Роль ковриков выполняют площадки из деревянных реек. В ретростиль удачно вписался руль Nardi Torino с деревянным ободом. Из современного — головное устройство Pioneer с динамиками Marshall и салонное зеркало со встроенным видеорегистратором.
- Стоковый турбодизель 2.5 в новом состоянии выдавал 113 л.с. и 264 Нм. Сейчас мотор пробежал уже 190 тысяч километров, но прошёл перед продажей полное обслуживание. Он работает с 5-ступенчатой «механикой».
За 281 тысячу долларов можно купить похожий классический Defender-кабриолет от фирмы Oshe Automotive. Внедорожник получает двигатель V8, автоматическую коробку передач и дорогую отделку салона. Для поддержания градуса эксклюзивности в год обещают строить всего по четыре рестомода.
Если Defender, то:
Классический
Новый
УАЗ, потому что зачем переплачивать?
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