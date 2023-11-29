За классический Land Rover Defender 90 после реставрации дают 72,5 тысячи долларов, и цена продолжает расти

На аукцион Bring a Trailer выставили трёхдверный Land Rover Defender 90. Он выпущен в 1997 году и прошёл реставрацию с попутным внесением некоторых улучшений в конструкцию. За четыре дня до конца торгов ставка достигла 72,5 тысячи долларов. Это заметно больше, чем просят сейчас за новый Defender 90