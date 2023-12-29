За экстремальный Defender из 1990-х заплатили вдвое больше стоимости нового

На аукционе Bring a Trailer завершились торги по необычному короткобазному Land Rover Defender, который собрали на заводе ещё в 1990 году. Автомобиль с правым рулём сменил владельца за 129 тысяч долларов, тогда как новый Defender 90 стоит в США около 56 тысяч. Дело в том, что этот внедорожник всесторонне доработали в британском ателье Project Kahn.
- Внешне внедорожник отличается от стандартного классического Defender расширенными крыльями и колёсными арками, альтернативным оформлением решётки радиатора и силовыми бамперами. Расширение призвано замаскировать увеличенную колею. В подвеске, помимо этого, применены альтернативные амортизаторы авторитетной фирмы Oldman Emu и 20-дюймовые колёсные диски с резиной на 33 дюйма.
- Появление внушительного воздухозаборника на капоте объясняется заменой силового агрегата. Вместо штатного мотора внедорожник оснастили 6,2-литровым V8 концерна GM с крупным нагнетателем Whipple. Работает двигатель с шестидиапазонным «автоматом», мощность мотора не уточняется.
- В рамках всесторонней модернизации внедорожнику доработали и интерьер. Здесь установлены кресла Recaro Sportster с подогревом и медиасистема с сенсорным экраном, акустикой Alpine и камерой заднего вида. Defender дополнительно обзавёлся отделкой салона из кожи и алькантары и улучшенной шумоизоляцией.
Ещё один рестомод на базе классического внедорожника в начале осени анонсировала компания Oshe Automotive. Их Defender также обзавёлся V8, но более компактным — 3,5-литровым мотором Rover, хотя 6,2-литровую «восьмёрку» тюнеры предложат за доплату. Предусмотрена адаптивная подвеска. Цена — от 281 тысячи долларов.
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