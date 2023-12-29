За экстремальный Defender из 1990-х заплатили вдвое больше стоимости нового

На аукционе Bring a Trailer завершились торги по необычному короткобазному Land Rover Defender, который собрали на заводе ещё в 1990 году. Автомобиль с правым рулём сменил владельца за 129 тысяч долларов, тогда как новый Defender 90 стоит в США около 56 тысяч. Дело в том, что этот внедорожник всесторонне доработали в британском ателье Project Kahn.