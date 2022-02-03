В Москве за год откроют 13 платных стоянок со шлагбаумами

Дептранс за 2022 год организует в столице 13 новых платных парковок. Речь идёт о стоянках со шлагбаумами на обособленных территориях, уточняет телеграм-канал ведомства.

Суммарно новые парковки вместят больше 2300 машин. Получается, в среднем каждая стоянка рассчитана на 177 автомобилей. Почти все из них (12 штук) будут перехватыва­ющими. Они появятся у станций метро и железно­дорожных платформ, которые войдут в МЦД‑3: Выхино, Крюково и Ховрино.

Также в планах дептранса на год переоснастить 13 уже действующих стоянок. На них заменят оборудование, обновят инфраструктуру.

Сейчас в Москве действует больше 150 парковок со шлагбаумом. Из них около половины перехватывающие, работающие рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. В прошлом году было открыто 12 новых стоянок, появилась функция оплаты по карте «Тройка» по 48 адресам.

В прошлом году сразу на 60% выросло количество зафиксированных нарушений правил парковки в Москве. Эвакуаций на штрафстоянки стало больше на 23%. В мэрии связывают столь значительный рост с локдауном 2020 года.