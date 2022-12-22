За год число россиян, готовых купить машину за границей, выросло в 2,5 раза

Число россиян, не возражающих против покупки автомобиля за границей, за прошедший год выросло в два с половиной раза: теперь это каждый второй. К такому выводу пришли специалисты «Открытие Авто», опросив 1520 человек в возрасте от 18 до 65 лет — автовладельцев и тех, кто только планирует приобрести машину. При этом большинство респондентов согласно на подобную сделку только через компанию-посредника и при условии, что цена окажется существенно ниже, чем в России.