За год число россиян, готовых купить машину за границей, выросло в 2,5 раза

Число россиян, не возражающих против покупки автомобиля за границей, за прошедший год выросло в два с половиной раза: теперь это каждый второй. К такому выводу пришли специалисты «Открытие Авто», опросив 1520 человек в возрасте от 18 до 65 лет — автовладельцев и тех, кто только планирует приобрести машину. При этом подавляющее большинство респондентов согласно на подобную сделку только через компанию-посредника и при условии, что цена окажется существенно ниже, чем в России.
- 9% опрошенных «определённо» готовы купить автомобиль за рубежом. Чаще всего такой ответ давали на Дальнем Востоке (24%), реже всего — на Северном Кавказе (3%), при этом мужчины отвечали утвердительно вдвое чаще женщин (12% против 6%). Наибольшую склонность к подобному варианту проявила молодёжь 18–25 лет (22%), наименьшую — люди старше 56 лет (6%).
- Оставшийся 41% — это те, кто рассматривает возможность приобретения машины за пределами России при условии более низкой цены. Больше всего таких респондентов оказалось среди жителей Северо-Западного федерального округа (49%) и молодых людей (также 49%). Из старшей возрастной группы подобный ответ дали 27%.
- 36% автомобилистов не станут делать покупку за границей «ни при каких условиях». Особенно это свойственно представителям Южного федерального округа и Северного Кавказа (45–46%), в наименьшей степени — жителям Дальнего Востока (20%). Ещё 14% затруднились ответить.
- Самыми популярными у россиян способами покупки машины за границей оказались заказ у компании-посредника (58%), самостоятельная покупка с рук (32%), заказ у частного посредника (30%) и аукцион (27%). Преимуществами таких сделок респонденты считают более качественную сборку (46%), низкую цену (35%), а также наличие не представленных в РФ брендов (26%) и комплектаций (25%). Среди недостатков — риск быть обманутым (54%), проблемы при оформлении на таможне (50%), длительность поставки (27%), отсутствие гарантии (27%). 6% опрошенных полагают, что подобный автомобиль потом будет сложнее перепродать.
Ранее эксперты Авто.ру подсчитали, что к декабрю средняя цена нового автомобиля в России выросла на 11% в сравнении с началом 2022 года. При этом на старте нынешнего кризиса наблюдались куда более резкие скачки — до 60%.
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