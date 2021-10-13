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За два года в аэропорту Питтсбурга забыли десяток машин. Теперь их распродают

Аэропорт Питтсбурга устраивает большую распродажу имущества из более чем 1500 лотов. Среди них есть десять автомобилей
Новости
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Аэропорт Питтсбурга (США) устраивает большую распродажу имущества из более чем 1500 лотов. Среди них есть десять автомобилей, брошенных в течение долгого времени на парковке воздушной гавани.

  • С аукциона уйдут Nissan Maxima 1999 года и Titan 2009‑го, GMC Acadia и Terrain 2009 и 2013 годов соответ­ственно, Chevrolet Impala 2007‑го и Trailblazer 2005‑го, Pontiac G6 2007‑го и Toyota Sienna 2005‑го. Самый свежий автомобиль — это MINI Cooper S 2015 года, а самым интересным стоит назвать BMW 530i в кузове Е39 2002 года.
  • Большинство автомобилей были оставлены с прицелом когда-нибудь забрать их, так что ключей зажигания нет от восьми из них. Соответ­ственно, оценить состояние на ходу и даже посмотреть пробег не пред­ставляется возможным. MINI и Chevrolet Impala ключи имеют, но первый всё равно не заводится.
  • Причины, по которым машины оказались забытыми владельцами, не называются. Представители аэропорта их и сами не знают. Стартовые цены неизвестны.
  • Также на продажу выставят целый парк спецтехники, от генераторов на колёсах и мини-снегоуборщика до монструозных тракторов и пожарного Oshkosh. Кроме того, аэропорт продаст кучу мелких утерянных пассажирами, но не востребованных вещей: около 1000 украшений и порядка 500 единиц электроники, а также голову аллигатора.

Организаторы фестиваля электронной музыки Bunrning Man после отменённого в течение двух лет подряд шоу решили распродать коллекцию предметов искусства для решения финансовых проблем. В числе лотов есть несколько машин-мутантов. Суммарно они могут стоить около 100 000 долларов.

Интересное предложение, как думаете?

Нет, состояние ведь неизвестно
Надо смотреть на цену
Да, люблю играть в лотерею

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#Аукционы
Комментарии
Комментарии4
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13 октября 2021
что же самого интересного в древней пятерке бмв? то, что это бмв? самое интересное - это самое ликвидное. И мини купер там самый свежий, а значит и самый дорогой. Конец истории
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13 октября 2021
в америке бэха это типа экзотика для мажоров, все старые обычно с историей, а купер хоть и быстрая импортная бричка, но не люксовая
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14 октября 2021
Кроме Бмв все уродливые
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15 октября 2021
Сиенна норм вообще выглядит
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