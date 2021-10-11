За что могут отказать в выплате на лечение по ОСАГО, объявления недели на Авто.ру и рекордный спрос на автокредиты. Главное за день

На Авто.ру продаётся огромное количество машин, в том числе из очень экзотических стран. И если вы задумывались о машине от турецкого или иранского автопроизводителя (что странно) или просто хотели бы расширить географию своих познаний (что отлично!), то у нас есть подборка с самыми экзотическими предложениями.

***

Несмотря на то, что Айртону Сенне прямо сейчас не принадлежат рекорды по количеству побед в Гран-при или чемпионских титулов, все фанаты Формулы-1 любят и уважают легендарного бразильца, который был готов почти на всё ради победы. Но каким он был за пределами публичной жизни? Какой была его семья? Об этом в очередном выпуске подкаста Masta Kink рассказал Ярослав Загорец. В основу повествования легла книга последней девушки Айртона — Адрианы Галистеу.