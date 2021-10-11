За что могут отказать в выплате на лечение по ОСАГО, объявления недели на Авто.ру и рекордный спрос на автокредиты. Главное за день

Добрый вечер! На китайском Alibaba начали продавать обвес, с помощью которого Mercedes-Benz E-класса можно сделать очень похожим на Maybach. Но если подобный тюнинг вас не интересует, то у нас припасено ещё несколько важных и интересных новостей и статей из мира автомобилей!
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Важное: когда и почему ОСАГО не оплатит лечение
Недавно Верховный суд РФ отказал в компенсации по ОСАГО пассажиру автомобилистки из Пскова. Хотя тот, вроде как, имел на него полное право — по закону об ОСАГО. Разбираемся, почему такое могло произойти и как не попасть в похожую ситуацию.
Лучшие объявления на Авто.ру
Ещё одна неделя позади, а это значит, что мы выбрали семь отличных автомобилей, которые продавались на Авто.ру. Среди них — российский суперкар для дрифта с инопланетной внешностью, Opel, который очень похож на американский масл-кар, бюджетный, но очень стильный седан Volkswagen и ещё несколько автомобилей, которые вряд ли оставят вас равнодушными.
Немного важных новостей
- В России стартовало производство обновлённого Kia Ceed.
- Пикап Toyota Hilux получил «заряженную» версию.
- Россияне обновили рекорд интереса к автокредитам.
- На продажу выставлен необычный Buick с четырьмя моторами V8.
Почитать (и послушать) перед сном
На Авто.ру продаётся огромное количество машин, в том числе из очень экзотических стран. И если вы задумывались о машине от турецкого или иранского автопроизводителя (что странно) или просто хотели бы расширить географию своих познаний (что отлично!), то у нас есть подборка с самыми экзотическими предложениями.
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Несмотря на то, что Айртону Сенне прямо сейчас не принадлежат рекорды по количеству побед в Гран-при или чемпионских титулов, все фанаты Формулы-1 любят и уважают легендарного бразильца, который был готов почти на всё ради победы. Но каким он был за пределами публичной жизни? Какой была его семья? Об этом в очередном выпуске подкаста Masta Kink рассказал Ярослав Загорец. В основу повествования легла книга последней девушки Айртона — Адрианы Галистеу.
Кстати!
У нас всё ещё идёт голосование за главную новинку 2021 года из Китая. Не забудьте проголосовать!
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