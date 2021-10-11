Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

За что могут отказать в выплате на лечение по ОСАГО, объявления недели на Авто.ру и рекордный спрос на автокредиты. Главное за день

Что случилось в понедельник, 11 октября 2021 года
Новости
1

Добрый вечер! На китайском Alibaba начали продавать обвес, с помощью которого Mercedes-Benz E-класса можно сделать очень похожим на Maybach. Но если подобный тюнинг вас не интересует, то у нас припасено ещё несколько важных и интересных новостей и статей из мира автомобилей!

«У вас новое сообщение» — именно такое уведомление вы бы видели каждый вечер, если бы подписались на нашу рассылку!
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Важное: когда и почему ОСАГО не оплатит лечение

Недавно Верховный суд РФ отказал в компенсации по ОСАГО пассажиру автомобилистки из Пскова. Хотя тот, вроде как, имел на него полное право — по закону об ОСАГО. Разбираемся, почему такое могло произойти и как не попасть в похожую ситуацию.

Лучшие объявления на Авто.ру

Ещё одна неделя позади, а это значит, что мы выбрали семь отличных автомобилей, которые продавались на Авто.ру. Среди них — российский суперкар для дрифта с инопланетной внешностью, Opel, который очень похож на американский масл-кар, бюджетный, но очень стильный седан Volkswagen и ещё несколько автомобилей, которые вряд ли оставят вас равнодушными.

Немного важных новостей

Почитать (и послушать) перед сном

На Авто.ру продаётся огромное количество машин, в том числе из очень экзотических стран. И если вы задумывались о машине от турецкого или иранского автопроизводителя (что странно) или просто хотели бы расширить географию своих познаний (что отлично!), то у нас есть подборка с самыми экзотическими предложениями.

***

Несмотря на то, что Айртону Сенне прямо сейчас не принадлежат рекорды по количеству побед в Гран-при или чемпионских титулов, все фанаты Формулы-1 любят и уважают легендарного бразильца, который был готов почти на всё ради победы. Но каким он был за пределами публичной жизни? Какой была его семья? Об этом в очередном выпуске подкаста Masta Kink рассказал Ярослав Загорец. В основу повествования легла книга последней девушки Айртона — Адрианы Галистеу.

Кстати!

У нас всё ещё идёт голосование за главную новинку 2021 года из Китая. Не забудьте проголосовать!

Подождите

Новости загружаются

#Дайджест дня
Комментарии
Комментарии1
Войдите, чтобы комментировать
Комментарий удален
Читать ещё