За что перестанут лишать прав, дата премьеры нового «Москвича» и классные машины в продаже. Главное за день

Добрый вечер! Названы дата и место публичной премьеры нового «Москвича» — флагманскую модель с индексом 8 покажут на форуме «Станция Манеж. Московский транспорт-2030», который откроется 1 августа. С интересом ждём знакомства, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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