Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

За что перестанут лишать прав, дата премьеры нового «Москвича» и классные машины в продаже. Главное за день

Что случилось в понедельник, 22 июля 2024 года
Новости

Добрый вечер! Названы дата и место публичной премьеры нового «Москвича» — флагманскую модель с индексом 8 покажут на форуме «Станция Манеж. Московский транспорт-2030», который откроется 1 августа. С интересом ждём знакомства, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

Дайджесты могут приходить на вашу электронную почту — просто оставьте адрес!
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Объявления недели

Эту подборку самых-самых объявлений на Авто.ру точно оценят любители скорости. Но и поклонников ретро, а также суровых вездеходов мы без интересного не оставим! Изучайте, приценивайтесь и выбирайте лучшие машины недели.

Самые красивые

А это — свежая порция автомобильной (и не только) красоты, которая наверняка поднимет настроение. Скорее оцените семь эффектных находок!

Важные новости

Почитать (и полюбоваться) перед сном

Какие будут последствия, если порвётся ремень генератора? И можно ли ехать без него? Отвечает эксперт!

***

Минус один повод для лишения прав: депутаты предложили «разрешить» уезжать с места ДТП. Рассказываем во всех подробностях.

Кстати!

На Авто.ру продают шестиколёсный Toyota Hilux от Arctic Trucks. Взгляните!

Подождите

Новости загружаются

#Дайджест дня
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё