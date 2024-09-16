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За очень редкий Lamborghini Countach на торгах предлагают 2 222 222 доллара

С момента покупки в феврале прошлого года суперкар проехал всего 137 километров
Новости
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Lamborghini Countach LPI 800-4. Это созданный к 50-летию оригинальной модели современный вариант на базе гибрида Sian. Всего Lamborghini планировала собрать только 112 таких суперкаров, и за один из них уже предлагают 2 222 222 доллара. С высокой долей вероятности ставки ещё поднимутся, так как до конца торгов больше недели.

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  • Представленный в 2021 году Countach LPI 800-4 отличается от базового Sian новым кузовом, дизайн которого хоть и выглядит современно, но целым рядом решений перекликается с обликом культового суперкара. В движение «новодел» приводится сочетанием атмосферного V12 объёмом 6,5 литра и встроенного в семиступенчатый «робот» электромотора, которые способны совокупно выдавать до 814 сил. 100 км/ч такой гибрид наберёт за 2,8 секунды.
  • Экземпляр, выставленный на продажу, был куплен новым в США в феврале прошлого года. Согласно прилагаемым документам, он обошёлся владельцу более чем в 2,8 миллиона долларов, из которых 105 тысяч ушло на дополнительные карбоновые детали для кузова и ещё 78 тысяч — на персонализированную отделку снаружи и в салоне.
  • Утверждается, что это единственный Countach LPI 800-4 в обеих Америках, окрашенный в золотистый оттенок Oro Elios. Кроме того, под передней крышкой суперкар несёт на себе рисунок, выполненный шеф-дизайнером бренда Митей Боркертом и окружённый автографами сотрудников, участвовавших в проектировании купе.
  • С момента покупки суперкар проехал всего 137 километров.

В скором времени распродать часть своей коллекции раритетов планирует музей спортивного комплекса Индианаполис. На торги при участии аукционного дома Sotheby's будут выставлены редчайшие спорткары прошлого, включая оцениваемый в диапазоне от 50 до 70 миллионов долларов Mercedes-Benz W196 из первой половины 1950-х.

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#Аукционы#Lamborghini#Lamborghini Countach LPI 800-4#Суперкары
Комментарии
Комментарии2
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16 сентября 2024
Это не увеличение цены, это инфляция доллара.
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2
23 сентября 2024
каёф
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