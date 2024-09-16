За очень редкий Lamborghini Countach на торгах предлагают 2 222 222 доллара

Экземпляр, выставленный на продажу, был куплен новым в США в феврале прошлого года. Согласно прилагаемым документам, он обошёлся владельцу более чем в 2,8 миллиона долларов, из которых 105 тысяч ушло на дополнительные карбоновые детали для кузова и ещё 78 тысяч — на персонализированную отделку снаружи и в салоне.