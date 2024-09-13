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За август в России продали 90 тысяч новых китайских машин — это рекорд

Предыдущее лучшее достижение автомобилей из КНР было в марте, когда продали 84 тысячи единиц
Новости
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В последнем летнем месяце в России реализовали 90 тысяч новых китайских легковых машин и кроссоверов. Это очередной рекорд нашего рынка, прежний был ниже на 6 тысяч единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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  • До минувшего августа лучшим для китайских брендов в России был март этого года. Тогда было куплено 84 тысячи автомобилей из КНР. Сейчас на рекордные для себя показатели вышли почти все ведущие марки из Поднебесной, представленные на российском рынке.
  • Haval обновляет собственные лучшие результаты второй месяц подряд (в августе продано 18 564 машины), Chery третий месяц (16 544 машины), как и Jetour (3704 машины), Changan четвёртый (11 429 машин), Jaecoo шестой месяц подряд (2852 машины). Также существенный прогресс показали Tank (2787 машин), GAC (2273 машины) и Hongqi (784 машины).
  • Второй месяц подряд выходят на рекордные продажи Haval Jolion (8955 автомобилей за август), Chery Tiggo 7 Pro Max (8004 автомобиля) и Changan CS35 Plus (2261 автомобиль). Сhery Tiggo 4 Pro обновляет свои лучшие продажи третий месяц подряд (5543 машины), Changan CS55 Plus четвёртый (4782 машины). На самые высокие продажи под конец лета вышли Haval M6 (3977 машин), Geely Atlas (2994 машины) и Tank 300 (1724 машины).

По состоянию на 1 июля в России зарегистрировано 90 тысяч электромобилей и подзаряжаемых гибридов. На первом месте по популярности оказалась китайская марка LiXiang (она же Li Auto), которая официально в нашей стране не представлена. Она занимает долю в 18,7%.

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#Рынок#Сделано в Китае#Статистика
Комментарии
Комментарии2
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13 сентября 2024
В России везде разные климатические условия, а следовательно электрические Китайские машины не везде подойдут.
И второе-90% население у нас не богато. А следовательно, многим приобретение нового китайского или другого автопроизводителя просто не по карману.
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13 сентября 2024
Эта машина действительно хороша
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