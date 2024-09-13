За август в России продали 90 тысяч новых китайских машин — это рекорд

В последнем летнем месяце в России реализовали 90 тысяч новых китайских легковых машин и кроссоверов. Это очередной рекорд нашего рынка, прежний был ниже на 6 тысяч единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат».
- До минувшего августа лучшим для китайских брендов в России был март этого года. Тогда было куплено 84 тысячи автомобилей из КНР. Сейчас на рекордные для себя показатели вышли почти все ведущие марки из Поднебесной, представленные на российском рынке.
- Haval обновляет собственные лучшие результаты второй месяц подряд (в августе продано 18 564 машины), Chery — третий месяц (16 544 машины), как и Jetour (3704 машины), Changan — четвёртый (11 429 машин), Jaecoo — шестой месяц подряд (2852 машины). Также существенный прогресс показали Tank (2787 машин), GAC (2273 машины) и Hongqi (784 машины).
- Второй месяц подряд выходят на рекордные продажи Haval Jolion (8955 автомобилей за август), Chery Tiggo 7 Pro Max (8004 автомобиля) и Changan CS35 Plus (2261 автомобиль). Сhery Tiggo 4 Pro обновляет свои лучшие продажи третий месяц подряд (5543 машины), Changan CS55 Plus — четвёртый (4782 машины). На самые высокие продажи под конец лета вышли Haval M6 (3977 машин), Geely Atlas (2994 машины) и Tank 300 (1724 машины).
По состоянию на 1 июля в России зарегистрировано 90 тысяч электромобилей и подзаряжаемых гибридов. На первом месте по популярности оказалась китайская марка LiXiang (она же Li Auto), которая официально в нашей стране не представлена. Она занимает долю в 18,7%.
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