За 2021 год россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Общий объём рынка автокредитования в России за 2021 год по оценкам НБКИ впервые превысил триллион рублей и составил 1 119,4 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем в 2020 году, когда россияне приобрели в кредит автомобилей на общую сумму 768,8 миллиарда. Таким образом, в 2021 году был поставлен рекорд по объёмам автокредитования за всю историю наблюдений.

Лидером по финансовой ёмкости автокредитования стала Москва: здесь взяли кредитов на 138,6 миллиарда рублей. Следующие позиции заняли Московская область (88,6 миллиарда), Санкт-Петербург (77,4 миллиарда), Краснодарский край (57 миллиардов) и Татарстан (43,7 миллиарда).

При этом список лидеров по темпам роста объёмов взятых кредитов выглядит иначе. Активнее всего по сравнению с 2020 годом кредитовались жители Краснодарского и Ставропольского края, Иркутской области и Красноярского края. В обеих столицах объём выданных кредитов вырос примерно в полтора раза.

Аналитики бюро связывают такую ситуацию с дефицитом новых автомобилей, закрытием программ льготного кредитования и консервативной политикой финансовых учреждений. Кроме того, в течение 2021 года отмечен всплеск популярности автокредитования на рынке подержанных автомобилей.

Разнообразные рекорды в сфере автокредитования россияне ставили в течение практически всего 2021 года. По числу выданных кредитов прошедший год стал самым активным за последние 8 лет, а средний размер выданной банком суммы за 2021 год увеличился более чем на четверть.