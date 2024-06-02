Автомобили ярких цветов резко теряют популярность в США

В 2004 году на монохромные оттенки приходилось 60,3% рынка. 20 лет спустя их доля увеличилась до 80%. Самыми популярными цветами кузова новых автомобилей в 2023 году стали белый (27,6%), чёрный (22,0%), серый (21,3%) и серебристый (9,1%). Востребованность первых трёх за указанный период выросла на десятки процентов, последний же, наоборот, «просел» на 52,2 процента, что не помешало ему попасть в топ.

Исследователи отмечают, что сложившаяся ситуация не связана с ограниченностью предложения. Если в 2004 году для каждой модели в среднем предлагалось 7,1 варианта окраски кузова, то к 2023-му этот показатель снизился лишь до 6,7. Аналитик iSeeCars Карл Брауэр отметил, что через 20 лет автомобили цветов, отличных от оттенков серого, могут стать ещё более редкими.

Среди немонохромных цветов в 2023 году в США лидировали синий (8,9%), красный (7,3%), зелёный (2%) и оранжевый (0,5%). При этом популярность каждого из них существенно снизилась в сравнении с 2004 годом. Главными аутсайдерами оказались золотистый и фиолетовый (по 0,1%): за 20 лет продажи автомобилей таких цветов упали на 96,8 и 92,7 процента соответственно.

В прошлом месяце в США выставлялся на продажу Chevrolet Corvette пятого поколения в очень редком синем оттенке Electron Blue: в 2002 году было построено только три экземпляра. За коллекционный спорткар в состоянии «капсулы времени» попросили 40 тысяч долларов — менее двух третей цены нового Корвета.