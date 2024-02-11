За 20 лет автомобили в США и ЕС стали длиннее на 22–25 сантиметров, показало исследование

После недавнего решения парижских властей ввести тройной тариф на парковку для тяжёлых кроссоверов и внедорожников издание Motor1 захотело выяснить, как за последние 20 лет изменились габариты автомобилей, продающихся в США и Европе. Один из авторов ресурса, по совместительству сотрудник аналитической фирмы JATO Dynamics, пришёл к выводу, что актуальные модели, представленные на обоих рынках, на 20 с лишним сантиметров длиннее тех, что предлагались двумя десятилетиями ранее.
- В Америке большие машины стали популярны ещё в середине прошлого века. По состоянию на 2003 год средняя длина пассажирского автомобиля в Штатах была 4992 мм. Для понимания: актуальный Mercedes-Benz E-класса короче на 43 мм. К 2013 году показатель вырос до 5158 мм, а к 2023-му — до 5243 мм. Таким образом, за 20 лет прибавка составила 251 миллиметр. Средняя ширина за тот же период увеличилась на 94 миллиметра — с 1864 до 1958 мм.
- В Европе по историческим, экономическим и законодательным причинам ситуация иная. Многие города с их узкими улицами были построены задолго до изобретения автомобиля, а гораздо более жёсткие экологические нормы вынуждают европейцев выбирать модели с более низким расходом топлива и уровнем вредных выбросов. Тем не менее общий тренд точно такой же, как в США. Если в 2003 году средняя длина представленного на рынке ЕС автомобиля составляла 4313 мм (примерно как нынешний VW Golf), то к 2013-му она увеличилась до 4418 мм, а к 2023-му — до 4536 мм. То есть за 20 лет машины вытянулись на 223 миллиметра. Прибавка в ширине составила 107 миллиметров — с 1737 до 1844 мм.
Ранее стало известно, что по итогам 2023 года кроссоверы и внедорожники впервые в истории заняли больше половины европейского рынка новых автомобилей. При этом жители ЕС по-прежнему отдают предпочтение более компактным моделям.
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