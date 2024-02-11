За 20 лет автомобили в США и ЕС стали длиннее на 22–25 сантиметров, показало исследование

После недавнего решения парижских властей ввести тройной тариф на парковку для тяжёлых кроссоверов и внедорожников издание Motor1 захотело выяснить, как за последние 20 лет изменились габариты автомобилей, продающихся в США и Европе. Один из авторов ресурса, по совместительству сотрудник аналитической фирмы JATO Dynamics, пришёл к выводу, что актуальные модели, представленные на обоих рынках, на 20 с лишним сантиметров длиннее тех, что предлагались двумя десятилетиями ранее.