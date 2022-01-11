Южнокорейский стартап купил SsangYong за 260 миллионов долларов. И собирается превзойти Tesla

Южнокорейский стартап Edison Motors получил право на приобретение 75% доли акций обанкротившейся SsangYong у индийской корпорации Mahindra Group, сообщает The Korea Herald. Сумма покупки оценивается примерно в 260 миллионов долларов. Сделку одобрил сеульский суд по делам о банкротстве.
- Производитель электромобилей Edison Motors плохо известен даже у себя на родине в Южной Корее. Фирма занимается выпуском электробусов и электрогрузовиков с 2015 года. В качестве лозунгов компания использует слоганы вроде «перегнать Tesla» и «стать Apple в мире электромобилей». Ожидается, что после приобретения SsangYong стартап займётся производством электрокроссоверов и внедорожников на его базе.
- SsangYong был признан банкротом в декабре 2020 года. Владелец 75% пакета акций компании Mahindra Group неоднократно отказывал SsangYong в финансировании и уже давно искал способ уйти с южнокорейского рынка. Только за прошлый год корейцы попросили у Mahindra 406 миллионов долларов. Отсутствие новых моделей и вложений окончательно погубило SsangYong — в 2021 году её убытки составили 150 миллионов долларов.
- Государственный Южнокорейский банк развития — главный кредитор SsangYong — долго сомневался в возможностях стартапа Edison Motors по оздоровлению автопроизводителя. Банк требовал предоставить чёткий план по выходу из кризиса и развитию бизнеса. Edison Motors собирался продать завод SsangYong в Пхёнтхэке за 800 миллионов долларов для покрытия долгов автопроизводителя.
- Руководство SsangYong и Edison Motors не сразу нашли взаимопонимание. Будущий покупатель просил у автопроизводителя показать свои разработки электрокаров, в SsangYong же опасались утечки корпоративной тайны.
- На данный момент у SsangYong только одна электрическая модель — внедорожник Korando e-Motion. В 2023-м планировался выпуск кроссовера под заводским названием U100. Компания заключила сотрудничество с китайским производителем BYD — тот должен был помочь SsangYong с производством батарей для будущего электрокара. В июле 2021 года компания анонсировала разработку электрических внедорожников J100 и X200.
- Скетчи к будущему внедорожнику X200 от SsangYong могут вызвать вопросы со стороны компании Jeep. В набросках от южнокорейцев легко прослеживаются черты модели Wrangler. Брутальная внешность X200 продиктована новой дизайн-философией компании Powered by Toughness («Заряженный прочностью»). Впрочем, портал MSN называет рисунок от корейцев не плагиатом, а «влиянием исторического наследия». Ещё в 1969 году компания занималась лицензионным производством Jeep CJ-5, поэтому у двух компаний есть общие корни в прошлом.
Спасётся ли SsangYong под управлением нового собственника?
Да, если у корейцев помимо амбиций есть ещё и план
Нет, не думаю. Давно пора закрыть эту марку
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