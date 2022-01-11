Южнокорейский стартап купил SsangYong за 260 миллионов долларов. И собирается превзойти Tesla

Сделку одобрил сеульский суд по делам о банкротстве. Ожидается, что после приобретения SsangYong стартап займётся производством электрокроссоверов и внедорожников на его базе