Южнокорейские пенсионеры будут сдавать на права с помощью виртуальной реальности

Корейские учёные завершили трёхлетнее исследова­ние по оценке водитель­ских способ­ностей людей в возрасте старше 65 лет, сообщает Incrussia. На основании этих выводов правитель­ство выработало программу по проверке их навыков с помощью виртуаль­ной реальности. Она заработает в стране в 2025 году.

Технологии виртуальной реальности будут использовать для оценки навыков вождения, познавательных способ­ностей, реакции и внимания пожилых водителей. Похожие тесты применяют для проверки функциональ­ности мозга у пациентов клиник по лечению деменции.

Точных деталей виртуального теста не раскрывается, однако известно, что он заключается в отработке сценария вождения по шоссе в дневное и ночное время. Они включают в себя по три внезапных нестандартных инцидента на дороге, на которые испытуемые должны адекватно среагировать.

В Южной Корее нет ограничений для вождения авто­мобилей по достижению преклонного возраста. После 75 лет водитель должен подтверждать свой навык каждые три года.

Обеспокоенность правительства лицами старшей возрастной группы вызвано повышенной аварий­ностью и леталь­ностью среди водителей старше 65 лет. Они попадают в ДТП в два раза чаще 30-летних и смертность в таких авариях максимальная среди всех возрастов. При этом количество пожилых владельцев прав в Корее за последние 10 лет выросло в четыре раза.