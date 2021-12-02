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Южнокорейские пенсионеры будут сдавать на права с помощью виртуальной реальности

Правительство Южной Кореи выработало программу по проверке навыков пожилых водителей с помощью виртуальной реальности. Она заработает в 2025 году
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Корейские учёные завершили трёхлетнее исследова­ние по оценке водитель­ских способ­ностей людей в возрасте старше 65 лет, сообщает Incrussia. На основании этих выводов правитель­ство выработало программу по проверке их навыков с помощью виртуаль­ной реальности. Она заработает в стране в 2025 году.

  • Технологии виртуальной реальности будут использовать для оценки навыков вождения, познавательных способ­ностей, реакции и внимания пожилых водителей. Похожие тесты применяют  для проверки функциональ­ности мозга у пациентов клиник по лечению деменции.
  • Точных деталей виртуального теста не раскрывается, однако известно, что он заключается в отработке сценария вождения по шоссе в дневное и ночное время. Они включают в себя по три внезапных нестандартных инцидента на дороге, на которые испытуемые должны адекватно среагировать.
  • В Южной Корее нет ограничений для вождения авто­мобилей по достижению преклонного возраста. После 75 лет водитель должен подтверждать свой навык каждые три года.
  • Обеспокоенность правительства лицами старшей возрастной группы вызвано повышенной аварий­ностью и леталь­ностью среди водителей старше 65 лет. Они попадают в ДТП в два раза чаще 30-летних и смертность в таких авариях максимальная среди всех возрастов. При этом количество пожилых владельцев прав в Корее за последние 10 лет выросло в четыре раза.

С 2025 года в России ГИБДД планирует использовать для сдачи ПДД беспилотники. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» ведомство получит оснащённые камерами, сенсорными педалями и планшетом автомобили. «Робот-инспектор» будет отслеживать действия экзамену­емого на основе полученных с датчиков данных. При этом живой инспектор ГИБДД всё равно будет присутствовать в салоне.

Нужно ли ограничивать права по достижению преклонного возраста?

Нет, ни при каких условиях
Нет, но нужно периодически проверять как в Корее
Да. С возрастом внимание и реакция неизбежно становятся хуже

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#Технологии
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