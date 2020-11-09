Сделай сам: поделитесь с нами полезными автомобильными лайфхаками

Сегодня, когда автомобиль умеет самостоятельно записываться на техническое обслуживание и парковаться без водителя, в гаражном улучшайзинге и навыке быстрой зарядки севшего аккумулятора особой необходимости нет. Однако сноровка и острота ума иногда позволяют сильно упростить автомобильный быт.

Расскажите в комментариях к этой записи, какие автомобильные лайфхаки вы используете или придумали сами! А мы выберем лучшие истории и расскажем их всем пользователям Авто.ру. Так же, как делали это, например, с вашими историями про добрых инспекторов ГИБДД и ремонт своими руками.