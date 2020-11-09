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Сделай сам: поделитесь с нами полезными автомобильными лайфхаками

Как вы улучшали автомобильный быт своими руками
21

Сегодня, когда автомобиль умеет самостоятельно записываться на техническое обслуживание и парковаться без водителя, в гаражном улучшайзинге и навыке быстрой зарядки севшего аккумулятора особой необходимости нет. Однако сноровка и острота ума иногда позволяют сильно упростить автомобильный быт.

Расскажите в комментариях к этой записи, какие автомобильные лайфхаки вы используете или придумали сами! А мы выберем лучшие истории и расскажем их всем пользователям Авто.ру. Так же, как делали это, например, с вашими историями про добрых инспекторов ГИБДД и ремонт своими руками.

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Комментарии
Комментарии21
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9 ноября 2020
Осенью, зимой и весной - газетка на коврик резиновый. перед выходом из машины выкинул - и никакой воды в салоне) БЕСПЛАТНО!!! Без смс и регистрации)
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9 ноября 2020
если вдруг в машине не оказалось скребка для льда — каршеринг или сломался, а купить забыл, то использую скидочные карточки из кошелька. отлично очищают и стекло точно не портят (они мягкие). а ещё стараюсь не садиться сразу в машину зимой, чтобы стекла не запотевали сразу от дыхания
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9 ноября 2020
Зимой машину лучше ставить в паркинг или гараж, чтоб не потело стекло и не садился акб. Чтобы не примерзли тормоза лучше поставить авто на ровную дорогу и подложить кирпичи под колеса, чем потом на колодках был лёд
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10 ноября 2020
Можно машину покрыть антифобным покрытием чтобы вода не замерзала на машине и лучше стекала
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12 ноября 2020
В смысле, гидрофобным?
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9 декабря 2020
Ошейник 55н
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10 ноября 2020
Дмитрий, а куда газетку то выкинуть?
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11 ноября 2020
В мусорку !
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11 ноября 2020
Истина!
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12 ноября 2020
Чтобы утром в холода не отогревать и не отскребать заиндевевшие стекла, достаточно вечером, после поездки, проветрить салон машины минут пять. Т.е. приехали, запарковались, заглушили машину, вышли, приоткрыли все двери на пять минут, закрыли. <br /><br />Если машина снабжена датчиком дождя не забывайте выключать этот режим, иначе зимой рискуете преждевременно убить щетки стеклоочистителя.<br /><br />Старайтесь парковать машину на ровной площадке, с АКПП - на режиме паркинг, а МКПП - на передаче. Нет ничего хуже, когда утром у вас приржавеют или примерзнут колодки стояночного тормоза. Особенно после длительной стоянки.<br /><br />Если же колодки стояночного тормоза прикипели, то и тутт есть способ решения: через деревяшку постучать молотком по барабану стояночного тормоза или по тому месту, где диск плотно прилегает к ступице. Естественно, ручник должен быть опущен.<br /><br />Никогда не оставляйте зимой в машине емкости с жидкостями, способными замерзнуть. тем более если это газированные напитки. Вообще, все, что способно разорваться от холода или от жары лучше в машине не оставлять.<br /><br />О жаре. Если у вас кондиционер, а не ультрамодный климат-контроль (да даже если и он есть) старайтесь, чтобы холодный воздух дул не прямо на вас, а, например, на лобовое стекло. Так вы снизите вероятность простудиться или надуть шею.<br /><br />Вспомню еще что - напишу.
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12 ноября 2020
Еще вот про зиму: бывает так, что во дворах снег убирают не очень качественно, и виной тому - сами припаркованные автомобили. В результате по проезду проходит какой-нибудь трактор, часть снега собирающий в кучу, а часть - откидывающий в виде бруствера к припаркованным машинам. Приезжая вечером с работы не поленитесь раскатать себе в таком бруствере колею, проехав взад-вперед раза три-четыре - утром не придется бегать в поисках лопаты или того, кто выдернет/вытолкнет.<br /><br />Паркуйтесь всегда так, чтобы в случае чего, вас удобно было прикурить, подогнав другую машину. Или купите себе бустер.<br /><br />Про парковку. Каждый раз припарковавшись я задаю себе один важный вопрос: а не запарковался ли я, как чудак? Не мешает ли моя машина? Поэтому никогда не ставлю машину на поворотах, у проходов для пешеходов, впритирку к соседним машинам.<br /><br />Если уж так вышло, что с парковкой беда, и вы вынуждены &quot;запереть&quot; своей машиной другие, оставьте свой номер телефона под стеклом, а придя домой или в гости (смотря куда вы приехали) убедитесь, что ваш телефон в зоне доступа и до вас можно дозвониться.
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12 ноября 2020
Даже если вы не джипер и не любитель активного отдыха - возите с собой лопату. Складные металлические лопаты всегда есть в продаже или в мегамаркетах или в автомагах. Такой и снег откинуть можно и рыхлый грунт. <br /><br />Если едете на дальняк, то тут уж можно собрать целый &quot;тревожный чемоданчик&quot; - спички, цепную пилу (она места мало занимает), топор, лопатку, лаги под колеса или набор цепей на колеса (есть одноразовые в виде стяжек), зимой не лишним будет кинуть дополнительную теплую куртку в багажник. Все это может пригодиться абсолютно внезапно. Однажды зимой мы перегоняли старенький УАЗик Буханку из глухой деревни в цивилизацию и заглохли. Пока друг ходил за помощью, мы с сыном расчистили пятачок, развели костер, устроили дневку. А так замерзли бы нафиг.
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13 ноября 2020
Совет конечно не актуальный для зимы, но время летит быстро. Придет весна и снова начнет цвести тополь. Следа от тополиных почек -это беда. Две машины, обе черные. Покупал разную автохимию, ни разу не получил удовлетворительного результата. И тут! Короноистерика принесла пусть маленькую но пользу. Санитайзер. Гелевый, процентов 70 спирта. Идеально выводит тополиные смолы. Капнул, выждал минуты три и протер. На жирных пятнах-повторить. Гель не растекается быстро и не высыхает моментом. Лак не растворяет. Пузырька 100мл хватает на две машины.
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9 декабря 2020
5 кв
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Комментарий удален
21 ноября 2020
Зимой после нескольких поездок в автомобиле, на резиновом коврике образуется лужа от растаившего снега. Если коврик вытаскивать чтоб стряхнуть воду, есть риск пролить еë в салон. <br />Я изобрел гениальный метод
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21 ноября 2020
Дважды набирал сообщение и дважды публикуется половина текста
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21 ноября 2020
Тооооо
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21 ноября 2020
Зимой, когда в коврике вода, беру снег (можно комком или плотным куском) кладу в воду он моментально впитывает почти не теряя формы и выкидываю. Быстро и легко)
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1
2 декабря 2020
Зимой машину паркую лицом на восток, таким образом после восхода солнца отогревается лобовое стекло и греются передние кресла.
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2 декабря 2020
Летом, в сильную жару, при заведении автомобиля открываю окна на пару минут, так кондиционеру легче справиться с охлаждением салона: холодный поток воздуха из дефлекторов выталкивает горячий воздух в окна.
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