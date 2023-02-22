Яркие «зажигалки», которые попали в Россию по параллельному импорту

Покупку мощной и быстрой машины сложно назвать рациональным поступком. Но ведь это именно те автомобили, которые мы так сильно любим! И «зажигалка» совсем необязательно должна быть неудобной — как раз для тех, кто ищет и скорость, и практичность, придумали яркие и очень пригодные для каждодневной эксплуатации в городе «заряженные» хэтчи и компактные седаны. В последние годы такие автомобили попадали в Россию по официальным каналам в гомеопатических дозах, но разбушевавшийся параллельный импорт внёс определённое разнообразие и в этот сегмент. Мы выбрали шесть интересных машин, которые можно купить на Авто.ру.
Горячую 400-сильную «трёшку» из Ингольштадта мы привыкли видеть в обличии хэтчбека. Официальные поставки «зажигалок» остались в прошлом, зато получить мощную компактную Audi реально по неофициальным каналам.
Под капотом RS3 — рядная «турбопятёрка» на 2,5 литра, которая развивает 400 лошадиных сил и 500 Нм тяги. С места до «сотни» укомплектованная полным приводом и «роботом» RS-ка телепортируется за 3,8 секунды. А за доплату типичный для «немцев» скоростной ошейник в 250 км/ч можно сдвинуть к 290 км/ч.
И спортседан не нужно ждать. По словам продавца, автомобиль находится в Москве и доступен для живого осмотра. Приготовьтесь к обилию фирменных опций в оснащении, а также к некислому ценнику в десять с лишним миллионов рублей и бегом за телефоном — звонить и договариваться о встрече!
Кстати, вот ещё несколько RS-моделей Audi в продаже.
Малоизвестный в России суббренд компании Seat предлагает свой вариант идеальной городской «зажигалки». Модель Formentor — нечто среднее между хэтчбеком и кроссовером. У неё легковой дорожный просвет, полный привод, мускулистая внешность без дизайнерских вольностей и, конечно, мощный двигатель.
Индекс VZ5 означает, что под капотом находится 2,5-литровая «пятёрка» от Audi, развивающая 390 лошадиных сил и 480 Ньютон-метров тяги. Сам по себе мотор способен на большее, но дочерней Купре негоже конфликтовать с моделями Audi. Хотя разгон до 100 км/ч у Formentor даже чуть бодрее, чем у RS Q3, — 4,2 секунды против 4,5.
На Авто.ру прямо сейчас доступна единственная (надеемся, пока) спортивная пятидверка редкого бренда, готовая спорить в динамике с большинством соседей на светофоре. И вряд ли среди них вам попадётся ещё одна Купра.
Спецы N-подразделения компании Hyundai с 2015 года раскочегаривают «народные» модели бренда. Сегодня прокачанные версии есть и у компакта i20, и у кроссовера Kona, а соперник немецкого Гольфа в лице хэтчбека i30 N даже продавался в России официально. Что до неординарного Veloster, то эта «находка» кажется не только динамичной, но и зашкаливающе яркой внешне.
Дело, конечно же, в дизайне исходного хэтча с асимметричным кузовом, который из-за «лишней» двери справа балансирует на грани эпатажа. Но ещё N-версии добавили аэродинамический обвес и большие колёса, а также откалиброванное шасси. Развивая 275 лошадиных сил, мощный турбо-Veloster способен выстреливать до «сотни» за пять с небольшим секунд.
И суматошно орудовать мешалкой пилоту не нужно — сменой восьми ступеней заведует «робот», обученный распознавать динамичное вождение и держать пониженные передачи подольше. В теории на N-версии можно ездить каждый день, в том числе с семьёй и детьми. Но если никого и никуда возить не надо, на хэтчбеке можно прохватить в своё удовольствие, в том числе на треке.
Взгляните на другие N-модели Hyundai — по этой ссылке.
Отдельно из гаммы N-моделей Hyundai стоит выделить седан Avante. Ведь, в отличие от Veloster, i30 и даже Kona, это имя мало знакомо россиянам. А вот глаз точно распознает за ярким пластиком некогда народную в нашей стране Elantra. Да, на корейском рынке у Элантры имеется «горячее» альтер-эго с 280-сильным двухлитровым движком, зажатой подвеской и 5,3-секундным разгоном до «сотни».
Автомобиль, который на Авто.ру предлагают под заказ, представлен в фирменном сером цвете с контрастными элементами экстерьера и на тёмных колёсах BBS, не скрывающих мощные тормоза. Пожалуй, именно с такими дополнениями нетривиальный дизайн базовой Elantra/Avante смотрится наиболее выигрышно. Как и у Veloster N, трансмиссия у седана — роботизированная, с несколькими режимами работы.
Передние кресла не слишком гоночные, с менее развитой (относительно опциональных «ковшей») боковой поддержкой. Но к услугам «пилота» — особый руль с N-кнопками и встроенная в медиакомплекс программа для оценки телеметрии на гоночном треке. Всё — очень серьёзно!
Мощности, как правило, не бывает много, а вот скромный багажник и тесный салон сбивают градус интереса при выборе «заряженной» машины на каждый день. Однако «заряженный» Civic Type R в дерзком стайлинге предлагает пять дверей и полноценное грузовое пространство. И несмотря на практичность, автомобиль получился действительно «горячим».
Двухлитровый мотор пятидверки развивает 320 лошадиных сил, поэтому разгоняется «горячий» Civic лихо — 0–100 км/ч за 5,7 секунды. А ещё машина отменно тормозит и «вкусно» управляется. Однако хозяин этого экземпляра пошёл дальше и прокачал её для трековых баталий. Большая часть компонентов уже встала на свои места, однако кое-что по-прежнему лежит в коробках. Поэтому нового владельца ждут не только яркие впечатления за рулём, но и увлекательная распаковка.
Больше «горячих» Civic мы собрали по этой ссылке.
Обнаружить в продаже новенькую M2 у российских фанатов BMW не получится: «горячая» 460-сильная двухдверка лишь в апреле попадёт на европейский рынок и уж потом начнёт добираться до нас параллельными путями. Поэтому решением для тех, кто не желает ждать и жаждет мощи, станет немного упрощённое M-купе.
Версия M240i оснащается такой же рядной «шестёркой», только попроще: трёхлитровый мотор развивает 387 лошадиных сил и 500 Нм пиковой тяги, а также легко поддаётся форсировке. С точки зрения динамики, полноприводная M240i — тот ещё перчик: «сотню» модель набирает за четыре с небольшим секунды, а благодаря «умной» трансмиссии и адаптивной подвеске обожает не только прямые дороги, но и извилистые серпантины.
Продавец на Авто.ру обещает доставить машину в течение трёх-пяти недель. Правда, на одометре будет около 15 000 километров пробега. Но если сил терпеть уже нет, то с этим, кажется, легко можно смириться.
Остальные «двойки» BMW этого поколения мы собрали здесь.