Яркие «зажигалки», которые попали в Россию по параллельному импорту

Горячую 400-сильную «трёшку» из Ингольштадта мы привыкли видеть в обличии хэтчбека. Официальные поставки «зажигалок» остались в прошлом, зато получить мощную компактную Audi реально по неофициальным каналам.

Под капотом RS3 — рядная «турбопятёрка» на 2,5 литра, которая развивает 400 лошадиных сил и 500 Нм тяги. С места до «сотни» укомплектованная полным приводом и «роботом» RS-ка телепортируется за 3,8 секунды. А за доплату типичный для «немцев» скоростной ошейник в 250 км/ч можно сдвинуть к 290 км/ч.

И спортседан не нужно ждать. По словам продавца, автомобиль находится в Москве и доступен для живого осмотра. Приготовьтесь к обилию фирменных опций в оснащении, а также к некислому ценнику в десять с лишним миллионов рублей и бегом за телефоном — звонить и договариваться о встрече!

Кстати, вот ещё несколько RS-моделей Audi в продаже.

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