Почти готовую к выезду на дороги новинку от компании Zeekr пока ещё осторожно называют концептуальной. Ну а ездить симпатичный M-Vision обучен сам: продвинутая электроника и «американский» интеллект от Waymo позволяют передвигаться по дорогам без помощи водителя. Автономный вэн нацелен на пассажирские перевозки и превратится в городское такси уже в 2024 году.

Как и подобает умному беспилотнику, M-Vision обходится без органов управления и коммуницирует с пассажирами через сенсорные экраны. В салоне — раскладные столики, много света и обилие портов для зарядки, а процедура входа-выхода облегчена за счёт широкого проёма и сервоприводов дверей.

Электрическая платформа Zeekr должна обеспечивать до 16 часов работы без зарядки, а за пять лет каждая из серийных робокапсул сможет проехать около 500 тысяч километров. Впечатляет!