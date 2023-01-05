Пока россияне наслаждаются новогодними каникулами, а мы подводим итоги 2022 года, в Китае вовсю идёт автосалон — перенесённое с ноября моторшоу в Гуанчжоу. О главных серийных новинках этого мероприятия мы будем рассказывать постепенно и подробно. Ведь велик шанс, что часть моделей навестит и наш рынок — официально или через схемы параллельного импорта. Сейчас же давайте оценим концепты и шоу-кары Гуанчжоу-2023: беспилотное такси, автобус без колёс, хэтчбек с оплавленным кузовом и другие.
Почти готовую к выезду на дороги новинку от компании Zeekr пока ещё осторожно называют концептуальной. Ну а ездить симпатичный M-Vision обучен сам: продвинутая электроника и «американский» интеллект от Waymo позволяют передвигаться по дорогам без помощи водителя. Автономный вэн нацелен на пассажирские перевозки и превратится в городское такси уже в 2024 году.
Как и подобает умному беспилотнику, M-Vision обходится без органов управления и коммуницирует с пассажирами через сенсорные экраны. В салоне — раскладные столики, много света и обилие портов для зарядки, а процедура входа-выхода облегчена за счёт широкого проёма и сервоприводов дверей.
Электрическая платформа Zeekr должна обеспечивать до 16 часов работы без зарядки, а за пять лет каждая из серийных робокапсул сможет проехать около 500 тысяч километров. Впечатляет!
Новинка малоизвестного в России бренда AIAT — полноразмерный пикап Truck Mad — дебютировала весьма ярко и убедительно. Интерес к автомобилю сформировали его размеры, фишки и необычный внешний вид. 5,9-метровый автомобиль оснащён распашными дверями без центральной стойки и просторным салоном с тремя рядами сидений, которые можно вращать и конфигурировать по своему усмотрению. Развернуть можно и водительское кресло, которое установлено по центру. Да-да, как в McLaren F1.
Интересна и техника новинки. Несмотря на концептуальный статус, Truck Mad получил особую масштабируемую платформу, электрическую силовую установку и блок батарей, который (на бумаге) обеспечивает дальнобойность до тысячи километров. Говорить о шансах на серийный запуск китайского «убийцы Tesla Cybertruck» пока не приходится: компания лишь развлекает публику нетипичным дизайном, необычными решениями и небанальным оснащением (вроде бортовой аптечки и автономного энергомодуля в багажнике).
Одно из подразделений FAW — Faway — привезло в Гуанчжоу своё видение минивэна будущего — обтекаемую капсулу, которая не касается земли. Вэн без колёс буквально парит, вызывая прямые ассоциации с фантастическими фильмами! Хотя, если нагнуться и присмотреться, степень вау-эффекта несколько снижается. Ведь в реальности автомобиль стоит на колёсиках, вроде тех, что используются на тележках в строительных гипермаркетах. Впрочем, даже если бы там были нормальные шины и диски, они всё равно спрятались бы за передними и задними сдвижными дверьми.
В салоне концептуальной новинки просторно, уютно и дорого. Задние кресла прототипа выполнены в виде индивидуальных ложементов, которые отделены друг от друга массивной центральной вставкой с мини-баром и регулировками. А спереди нет даже руля! Только большой медиаэкран и сенсорная консоль. С материалами отделки — полный порядок. Особенно впечатляет ворс на полу: садиться в такую машину в грязной обуви — преступление.
Суббренд компании Chery приготовил вызывающе дерзкую вариацию кроссовера Dasheng — того, что блеснул в прошлом году и вроде бы даже нацелился на российский рынок. Зрителям моторшоу адресована тюнингованная версия пятидверки — с безумным аэродинамическим обвесом и боксом на крыше, переходящим в громадное антикрыло. Чем не автомобиль для рекорда на Пайкс-Пик?
Внешность концепта явно выполнена в духе ярчайших машин Кена Блока, а избавленный от излишеств интерьер дополнен каркасом безопасности и гоночными креслами OMP. Силовая установка прокачанного Dasheng остаётся секретом. Гражданским версиям модели доступны полутора- и 1,6-литровые «четвёрки» мощностью 156 и 197 лошадиных сил. Первая может быть доукомплектована двумя электромоторами, повышающими совокупную отдачу до 326 сил.
Под именем и индексом, подходящими какому-нибудь ближневосточному гиперкару, скрывается электрический вэн совместной разработки GAC и Nio. Но несмотря на принадлежность к не самому петролхэдскому классу автомобилей, смотрится V09 классно. Кузовные панели Хайкана обтекаемы, а визуального мусора, даже при наличии контрастных вставок чёрного цвета, — почти нет, особенно на корме.
Помимо дизайна и просторного интерьера с большим запасом места для ног и головы, Hycan V09 готов предъявить неплохие интеллектуальные способности: 24 сенсора и обилие разного рода камер позволяют эффективно страховать водителя и ехать в почти автономном режиме. V09 может поддерживать и менять скорость, видеть нюансы дороги и распознавать препятствия. Пешеходов Хайкан замечает за 100 метров, а едущий автомобиль — за 250.
Что касается автономности и зарядки, то пока известно лишь о батарее с 800-вольтовой бортовой архитектурой, которая за пять минут подпитки у мощной станции обеспечивает 200 км запаса хода и около 750 км — при полном заряде.
Одним из главных ньюсмейкеров китайской выставки оказался однообъёмный концепт C-Mute от компании IAT Automobile Technologies — той же, что представила на моторшоу безумный пикап Truck Mad. Не успев очаровать публику своим дизайном, беспилотный автомобиль пострадал в огне и выбыл из экспозиции. Тем не менее, пока павильон проветривался от дыма, в Сеть всё-таки попали изображения повреждённой машины. Огромная площадь остекления, хитрая оптика, камеры вместо боковых зеркал и затейливые колёсные диски — все концептуальные каноны соблюдены. Жаль, что никто так и не смог изучить автомобиль детально.