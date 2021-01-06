Мгновенная карма: вор пытался сбежать с добычей, но застрял в сугробе

Незадачливый воришка, по всей видимости, оказался сильно напуган — до такой степени, что не посмотрел в зеркала во время разворота. В итоге его авто­мобиль задним ходом заехал в сугроб, образо­вавшийся на тротуаре после уборки снега.

Когда водитель понял, что высвободиться из снежного плена не удастся — авто­мобиль сел на днище — он выскочил из Яриса и попытался вытолкнуть его. Ни к каким результатам попытка не привела.

Как становится ясно из комментариев, в итоге на место происше­ствия прибыли две машины полиции, и после непродол­жительных препира­тельств вор был арестован.

Первоначально видеоролик был опубликован в инстаграм, но позже разошёлся практически по всем социальным сетям.