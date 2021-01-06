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Мгновенная карма: вор пытался сбежать с добычей, но застрял в сугробе

Молодой человек пытался украсть с крыльца оставленные там вещи, но при попытке покинуть место преступления на автомобиле прочно засел в сугробе
Новости
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В соцсетях появилось видео, иллюстри­рующее, как выразился автор публикации на ресурсе Reddit, самый глупый побег в истории. Некий молодой человек намеревался украсть с крыльца одного из домов неподалёку от Торонто остав­ленные на нём вещи, но будучи застигнутым на месте преступ­ления, пытался сбежать на своей Toyota Yaris. Побег не удался.

  • Незадачливый воришка, по всей видимости, оказался сильно напуган — до такой степени, что не посмотрел в зеркала во время разворота. В итоге его авто­мобиль задним ходом заехал в сугроб, образо­вавшийся на тротуаре после уборки снега.

  • Когда водитель понял, что высвободиться из снежного плена не удастся — авто­мобиль сел на днище — он выскочил из Яриса и попытался вытолкнуть его. Ни к каким результатам попытка не привела.

  • Как становится ясно из комментариев, в итоге на место происше­ствия прибыли две машины полиции, и после непродол­жительных препира­тельств вор был арестован.

  • Первоначально видеоролик был опубликован в инстаграм, но позже разошёлся практически по всем социальным сетям.

  • Ещё одно необычное происшествие случилось в США в ноябре в пред­дверии Дня благо­дарения. Некий вор снял колесо с припарко­ванного Kia Cerato, но оставил владельцу взамен заморо­жен­ную индейку — птицу, которую традици­онно готовят на этот праздник.

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#Курьёзы
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6 января 2021
Чушь какая-то
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