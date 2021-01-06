Мгновенная карма: вор пытался сбежать с добычей, но застрял в сугробе

В соцсетях появилось видео, иллюстрирующее, как выразился автор публикации на ресурсе Reddit, самый глупый побег в истории. Некий молодой человек намеревался украсть с крыльца одного из домов неподалёку от Торонто оставленные на нём вещи, но будучи застигнутым на месте преступления, пытался сбежать на своей Toyota Yaris. Побег не удался.
Sweet justice...— Joanne Wilder (@joannewilder) January 5, 2021
Porch pirate caught in the act gets stuck in the snow in Mississauga
credit Insta straightouttathe6ixtv pic.twitter.com/vApYjWmpe6
Незадачливый воришка, по всей видимости, оказался сильно напуган — до такой степени, что не посмотрел в зеркала во время разворота. В итоге его автомобиль задним ходом заехал в сугроб, образовавшийся на тротуаре после уборки снега.
Когда водитель понял, что высвободиться из снежного плена не удастся — автомобиль сел на днище — он выскочил из Яриса и попытался вытолкнуть его. Ни к каким результатам попытка не привела.
Как становится ясно из комментариев, в итоге на место происшествия прибыли две машины полиции, и после непродолжительных препирательств вор был арестован.
Первоначально видеоролик был опубликован в инстаграм, но позже разошёлся практически по всем социальным сетям.
Ещё одно необычное происшествие случилось в США в ноябре в преддверии Дня благодарения. Некий вор снял колесо с припаркованного Kia Cerato, но оставил владельцу взамен замороженную индейку — птицу, которую традиционно готовят на этот праздник.
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