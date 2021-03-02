Назван автомобиль года в Европе: он из Японии

Женевский автосалон, традиционно проходивший в первых числах марта, отменён из-за коронавируса второй год подряд. Однако приуроченные к его открытию выборы европейского «Автомобиля года — 2021» состоялись. Победителем стала модель Toyota Yaris, набравшая 266 баллов от 59 экспертов из 22 стран.
В этом году финалисты расположились достаточно плотной группой. Вторым оказался электрический Fiat 500 с 240 баллами. За ним — кроссовер Cupra Formentor (239 баллов), электромобиль Volkswagen ID.3 (224 балла), Skoda Octavia (199 баллов), Land Rover Defender (164 балла) и Citroen C4 (143 балла). Из семёрки финалистов на российском рынке представлены всего две модели, и они в нижней части рейтинга.
С 1964 года, когда стартовал европейский конкурс по выборам лучшей машины года, Toyota становилась обладателем титула лишь дважды, и оба раза это случалось в новейшей истории. В 2000-м награду получил Yaris первой генерации, а в 2005-м — гибрид Prius. Yaris отлично продаётся в Старом Свете: 180 000 машин за прошлый год.
Лонг-лист премии был обнародован в конце декабря 2020 года. В него вошли 29 моделей: Hyundai i10, i20 и Tucson, Kia Sorento, Mercedes-Benz GLA, GLB, GLS и
S-класса,BMW 4 серии и 2 серии Gran Coupe, Ford Kuga и Explorer, Toyota Yaris и Mirai, Cupra Formentor и Seat Leon, Peugeot 2008 и Citroen C4, Dacia Sandero, Audi A3, Fiat 500, Honda Jazz, Skoda Octavia, Land Rover Defender, Volkswagen Golf и ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30и Honda e.
Ранее был выбран «Автомобиль года — 2021» в США. Лучшей легковушкой признан седан Hyundai Elantra, внедорожником — Ford Mustang
Mach-E,пикапом — Ford F-150.В январе 2020-готройка победителей включала Chevrolet Corvette, Kia Telluride и Jeep Gladiator.
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