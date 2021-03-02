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Назван автомобиль года в Европе: он из Японии

Женевский автосалон, традиционно проходивший в начале марта, отменён из-за коронавируса второй год подряд. Однако приуроченные к его открытию выборы европейского «Автомобиля года» состоялись
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Женевский автосалон, традиционно проходивший в первых числах марта, отменён из-за коронавируса второй год подряд. Однако приуроченные к его открытию выборы европейского «Автомобиля года — 2021» состоялись. Победителем стала модель Toyota Yaris, набравшая 266 баллов от 59 экспертов из 22 стран.

Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Fiat 500
Cupra Formentor
Volkswagen ID.3
Skoda Octavia
Land Rover Defender
Citroen C4
Toyota Yaris

  • В этом году финалисты расположились достаточно плотной группой. Вторым оказался электрический Fiat 500 с 240 баллами. За ним — кроссовер Cupra Formentor (239 баллов), электро­мобиль Volkswagen ID.3 (224 балла), Skoda Octavia (199 баллов), Land Rover Defender (164 балла) и Citroen C4 (143 балла). Из семёрки финалистов на российском рынке пред­ставлены всего две модели, и они в нижней части рейтинга.

  • С 1964 года, когда стартовал европейский конкурс по выборам лучшей машины года, Toyota становилась обладателем титула лишь дважды, и оба раза это случалось в новейшей истории. В 2000-м награду получил Yaris первой генерации, а в 2005-м — гибрид Prius. Yaris отлично продаётся в Старом Свете: 180 000 машин за прошлый год.

  • Лонг-лист премии был обнародован в конце декабря 2020 года. В него вошли 29 моделей: Hyundai i10, i20 и Tucson, Kia Sorento, Mercedes-Benz GLA, GLB, GLS и S-класса, BMW 4 серии и 2 серии Gran Coupe, Ford Kuga и Explorer, Toyota Yaris и Mirai, Cupra Formentor и Seat Leon, Peugeot 2008 и Citroen C4, Dacia Sandero, Audi A3, Fiat 500, Honda Jazz, Skoda Octavia, Land Rover Defender, Volkswagen Golf и ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30 и Honda e.

  • Ранее был выбран «Автомобиль года — 2021» в США. Лучшей легковушкой признан седан Hyundai Elantra, внедорожником — Ford Mustang Mach-E, пикапом — Ford F-150. В январе 2020-го тройка победителей включала Chevrolet Corvette, Kia Telluride и Jeep Gladiator.

А вы бы какой автомобиль назвали лучшим?

Toyota Yaris
Fiat 500
Cupra Formentor
Volkswagen ID.3
Skoda Octavia
Land Rover Defender
Citroen C4

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#Автомобиль года#Toyota#Yaris
Комментарии
Комментарии6
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Комментарий удален
2 марта 2021
Корейцев нет, значит у Европы есть вкус
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13 марта 2021
Выгоните из списка малолитражки, особенно электрические, а то бесят уже. И вообще, из всего списка автомобилем можно назвать только Дефендер.
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13 марта 2021
А кто этих экспертов выбирает?
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