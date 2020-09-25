Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал огромные «ноздри» BMW

«Стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», — заявил Владимир Ярцев
Новости
107

Экс-дизайнер АвтоВАЗа Владимир Ярцев в своём посте на Facebook выступил с критикой свежего дизайна авто­мобилей марки BMW, имеющих раздвоенную решётку радиатора слишком большого размера. Самым известным творением российского дизайнера стал автомобиль ВАЗ-2110.

  • «15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипер­трофировать решётку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», — написал Ярцев.

  • К публикации приложены эскизы россий­ского художника 2005 года. На них пред­ставлены разные варианты решётки радиатора BMW 3 серии в кузове Е90.

  • Узкие вертикальные «ноздри» впервые появились на BMW в 1930-х годах. В современной истории их сначала примерил концепт-кар iNEXT, а затем серийные М3 и М4.

  • Новый стиль не нравится многим, однако дизайнеры баварской марки уверены, что идут в правильном направ­лении. Ранее в защиту дизайна выступили главный художник бренда Эдриан ван Хойдонк, сказавший, что это важная часть эволюции, и шеф проекта Х7 Питер Энрих, заявивший, что клиенты хотят такую решётку.

А вам как огромные «ноздри»?

Пока не привык
Всё равно
Нравится

Подождите

Новости загружаются

#BMW
Комментарии
Комментарии107
Войдите, чтобы комментировать
Комментарий удален
25 сентября 2020
ну а чё ему ещё делать, своего то нормального ничего придумать не смогли
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
тебе надо было подписаться не крол а ТРОЛЛ
Нравится
Ответить
Комментарий удален
Комментарий удален
26 сентября 2020
Ничего не забыли, можешь отвечать, слушаем.
Нравится
Ответить
25 сентября 2020
Это лучшая новость из возможных, подобного уровня иронию еще поди найди
Нравится
Ответить
25 сентября 2020
Дизайнер десятки самого страшного российского авто критикует BMW, мир сошел с ума, или скорее вазовский дизайнер
Нравится
Ответить
25 сентября 2020
+++
Нравится
Ответить
25 сентября 2020
+++
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
А ты эксперт, чтобы такие заявления делать? 10-ка рисовалась 30 лет назад, посмотри, какой был дизайн машин этого класса тогда. И я не слышал, чтобы кто-то из дизайнеров её критиковал, да и покупателям он тоже нравился. А уродские вертикальные ноздри BMW не пнул только ленивый.
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Про ноздри https://t.me/AdmaZe/121
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Десятку никак нельзя назвать самой страшной машиной, она вообще нормальная вполне для 90 х то тем более
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Беги Андрей!!!))) Щас затопчут!!!)))
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Да, если сравнить 2110 с E 28, E 32, E 36, E 30, 124, 190, 126 - можно ослепнуть от красоты 2110. Люди были готовы на ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ иномарке ездить лишьбы не упихиваться в это ведро. БУ иномарок продавалось в разы больше чем новых жиг - настолько, что им пришлось умолять правительство ввести заградительные пошлины. Благодаря которым они смогли продолжить задирать цены и именно изза этого Веста сейчас стоит 1 000 000 р. Улыбайтесь и хвалите дальше.
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Весь вопрос в цене!!!!
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
слышь пидорковатый мальчик ты не смеешь 10ку критиковать
Нравится
Ответить
29 сентября 2020
Топишь за эту помойку 10-ку как за родного человека
Нравится
Ответить
25 сентября 2020
БМВ и прочие иномарки для потребителей у которых руки из одного места не могут сами ничего ремонтировать а только потреблять.
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Ну да, другое дело Москвич 412, машина для созидателей, у которых руки из разных мест, жаль только, что кроме как его ремонтировать в жизни больше ничем не занимаются, поэтому и потреблять не на что.
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
++
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
...и я горжусь тем что я головой зарабатываю и могу себе позволить не трахаться с карданом жигулей в гараже, а свозить на нормальной иномарке ребёнка в театр или зоопарк или музей в это время. а ваши дети пусть вам солидол подают и бегают за пивом. Увидимся мы с ними когда они пойдут работать на автомойку после ПТУ, протирать диски машине моей дочери которая закончив два института тоже купит себе БМВ. Вы такого будущего своей семье желаете, видимо. Вечные сам-себе-сантехники, и гордитесь этим. Ну...кто-то должен и сортиры протирать, всё верно.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
красава 5 баллов я за!!!!!!
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Уважение выклони перед этими профессиями. Без них ты бы это все своими грязными от бабок рученками женскими делал. М*удак.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Ору, мужик с завода на десятке
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Тема &quot;заработка головой&quot; не раскрыта .
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
нет некоторые из них сами свои машинки тюнят ремонтируют
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
как бы ты не увидел когда такие вот как ты совсем Россию в голод загонят эту твою дочурку при тебе растлят ну и тебя в придачу(не желаю тебе этого)
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Почему нет варианта ответа «не нравится»
Нравится
Ответить
1
26 сентября 2020
Нашли кого спросить! Его мнение вообще не интересует. Хорошо что на уродской 10-ке все закончилось его творение
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
и началось новое ТВАРЬение типа приоры и калины ну там и дальше слизывание дизайна других авто забугровских стран и снг
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Нашли кого критиковать
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Раскритиковал
Нравится
Ответить
Комментарий удален
26 сентября 2020
Лучше бы сам нарисовал нормальный дизайн для ваза и довёл его конвейера, чем критиковать мировой бренд
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Поддерживаю! Рационально.
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Да десятка куда лучше смотрится, чем нынешний ассортимент бмв
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Ртпопопшпр
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Я так понял что у тебя, как-раз десяточка, а на BMW не хватает, критикуй нормально, а не по фигне, ну реально...
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
???
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
ну это ты 100% неправ
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Ноздри просто 3.14ц (рукалицо)
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
ну да и модератор неприкопается
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Ожидаем комментарии Лозы
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
:) !!!
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
Бмвэшники хоть что то делают, а автоваз 50 лет мотор для нивы один выпускает, и так и будет выпускать......
Нравится
Ответить
26 сентября 2020
ну. как выяснилось) если подождать 50 лет - мимо тебя проплывёт труп твоего подорожавшего врага) с актуальными ценами НИВА ближе не к БМВ Х1 а к квадроциклам) и даже дешевле многих из них. Тоесть это по современным меркам уже как бы не машина - но и по цене как бы не машины) и вроде не жалко если что...и вроде 5рых перевозит...и вроде на бездорожье у неё по прежнему мало конкурентов...такчто оставим именно НИВу как памятник себе самоё - это какраз одна из немногих СССРовских машин, за которую не стыдно так как на минуточку она была одним из первых представителей доминирующего ныне класса SUV, и вообще без шуток ни в Европе ни в Америке аналогов почти не имела, и ещё не была чьей-то копией или лицензией а показала что наши инженеры что-то да могут таки. Ну. Могли. 50 лет назад...
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Многие Российские машины в рамках условий нашего климата взяли первые места по выносливости, ресурсу и проходимости. Не говоря уже о ценах доступности, АвтоВаз гордость для среднего класса и возможность управлять авто даже с прожиточным минимум. Так что не надо про авто ваз так. Ну или таблетку прикрой тогда и езжай в другую страну.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
АвтоВаз объективно помойка, не сможешь опровергнуть
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
рот твой помойка а не автоваз
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
А я смотрю ты прям объективно принимаешь мнение не согласно с тобой, сам в каждой жопе затычка всё коменты прочекал, помойка у тебя дома, ты наверное живешь в АвтоВАЗе кстати, тебя бы Марат по фактам размотал за такой базар что в кому слег... Всего наилучшего дятел ладовский
Нравится
Ответить
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
26 сентября 2020
х7 решетка ужасная большие ноздри не красиво!
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
свои посмотри в зеркало.....эксперт,сначала купи что нибудь из тройки премиальных авто,потом пургу неси
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Эм, а почему обязательно нужно что-то покупать, чтобы оценивать дизайн?
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
рот офф соблюдай этику
Нравится
Ответить
18 декабря 2020
Х7 впринципе самый ужасный авто во всей линейке бмв
Нравится
Ответить
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
26 сентября 2020
А почему нету варианта &quot;уродливо&quot;?Только какие-то легкие варианты?Очень уродливо конечно же,о чем только немцы думают.Скоро так до крыши растянут ноздрыщи.Ладно хоть мерседес с головой дружит,пока по крайней мере и не бросается в какие-то непонятные и крайне сомнительные крайности как бмв,ауди тоже пока молодцом себя ведет.
Нравится
Ответить
30 сентября 2020
Вот совершенно согласен с замечанием. Авторушники прогибаются под рекламные бюджеты.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Почему все накинулись? По факту же. Его-то мнение точно авторитетнее диванных экспертов, десятка в своё время красивым автомобилем была
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
100% правда все о ней грезили в свои 18 (но ездили на ржавой копейке)
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
вообще , как осмелился мирового гиганта осуждать? Думаю что должно быть стыдно правительству России за таких как Ярцев.Это специалист низкого уровня,что бы не говорили о его учебе,опыту,знаниях....это есть у него, но применимо разве что в глухой деревне для телег,время то не стоит, оно движется.А Ярцев застрял умственно в 1970 году примерно....Видимо мальчишкой не тот путь себе выбрал.....
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
эй универсал ты что уже покраснел? Смотри ток голубым не стань а то ведь засмеют
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Зато у нас на ВАЗ 2110 такой &quot;классный&quot; дизайн, думаю специалисты из компании BMW до сих пор завидуют нашему автопрому.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Автоваз топчется на одном месте много лет увы прискорбно это говорить !!
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Согласен 2110 стала Легендой. А те кто говорит что авто ВАЗ это отстой тот скорее всего сам на Тазе ездит и грезит купить тройку Бэху...
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Походе фантазия закончилась. Лучше ничего не менять., чем вот это на конвейер.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Разумеется такое решение это уродство. P.S. Весь мат вроде поудаляли, это хорошо.Пусть нормально учатся свои мысли выражать,а не как тупое быдло матами и оскорблениями.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Это автомобиль!!! И смотреть на него необходимо как на автомобиль - неодушевленный предмет передвижения в пространстве. Без употребления в описании - ноздри, глаза, уши и т.д. Если смотреть как на предмет неодушевлённый, то дизайн гармоничный, пропорции выверены, вследствие чего смотрится вся архитектура в целом - красиво.
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Жесть ну завернул. Вспоминаются слова из АВАТАРА: &quot;Остаётся понять, что вы там у себя курите&quot;
Нравится
Ответить
Комментарий удален
27 сентября 2020
А мне такая модель нравится. Даже на Alfa Romeo чем-то смахивает
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
да только на БМВ уже нет. Больше похоже на какую-то китайскую реинкарнацию...
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Как парасенок BMW раздувает решётку и так же машину
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
По мне - так ужас, потому что я всегда ездил на Мерседесах)
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
дада хотя у гелика есть свой квазимодо среди мажор-авто G-class (но даже он прекрасен по сравнению с этим убожеством)
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Как владелец тройки в кузове е46 скажу что это шаг в перед со стороны BMW. Это круто, это годно, это будущее!
Нравится
Ответить
30 сентября 2020
Как бывший владелец е34 и f30 скажу, что нынешний дизайн нравится только любителям азиатских обмылков. Одно то, что у автомобилей G-поколения нет отцов с именами, таких как Люте и Хофмайстер, а только безымянные коллективы, которые за время создания машин сменились раз пять, говорит о многом.<br /><br />БМВ больше не делает машин, на которые оборачиваются. Аллес капут.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Вдумайтесь в заголовок! )))
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Да, критика BMW из уст дизайнера ВАЗ - это анекдот
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
вообще о твоём комментарии молчу.
Нравится
Ответить
27 сентября 2020
Автоваз дно
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
100% ты на ведре и ездишь...
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
такое решение это уродство
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Красивые ноздри. Следующим шагом предлагаю сделать в 3 раза меньше фары и увеличить в 5 раз корпус зеркал заднего вида. Также можно сделать квадратные колеса и вместо кожанных сидений поставить деревянные.
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Слушай Ярцев!!! Как ты можешь вообще открывать свой рот и оставлять комментарий на BMW на компанию которая диктует дизайн современных автомобилей! Компании вторая выпускает супер-кары!!! Одной из лучших компаний мира!!!Авто ваз при тебе был дно((( Сейчас лучше, илюди работающие там не позволяют высказывать подобную критику в адрес компании BMW.
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Если честно мне эти огромные ноздри тоже не очень! И я уверен что концепт изменят и в таком виде м4 и м4 на рынок не попадут! А вот ты Сынок иди и дальше играй в доту с такими как у тебя высказываниями! Базар фильтруй...
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Ярцев мы тебя узнали.
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Вот тройка локанично смотрится, на х7 и 7 серию пока смотреть не хочется, там это слишком раздуто.
Нравится
Ответить
28 сентября 2020
Сижу думаю что за десятка, загуглил, посмеялся от души!!!!
Нравится
Ответить
Комментарий удален
30 сентября 2020
Ну вы сравнили, дизайн десятки и дизайн автомобилей. <br />Хотя не спорю, пост займовых получился
Нравится
Ответить
1 октября 2020
Дизайнер ваз 2110 раскритиковал бмв) смешно
Нравится
Ответить
17 декабря 2020
Всего лишь через год- два , китайские автомобили будут намного красивее.<br />Ещё 10 лет назад на китайца смотреть нельзя была, а сейчас это жопу занимают БМВ.<br />У меня Додж. Но я фанат БМВ. Тех старых, стильных
Нравится
Ответить
17 декабря 2020
Так, десяточку не трогайте своими лапами.
Нравится
Ответить
Читать ещё