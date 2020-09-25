Экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал огромные «ноздри» BMW

Экс-дизайнер АвтоВАЗа Владимир Ярцев в своём посте на Facebook выступил с критикой свежего дизайна автомобилей марки BMW, имеющих раздвоенную решётку радиатора слишком большого размера. Самым известным творением российского дизайнера стал автомобиль ВАЗ-2110.
«15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решётку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», — написал Ярцев.
К публикации приложены эскизы российского художника 2005 года. На них представлены разные варианты решётки радиатора BMW 3 серии в кузове Е90.
Узкие вертикальные «ноздри» впервые появились на BMW в
1930-хгодах. В современной истории их сначала примерил концепт-кар iNEXT, а затем серийные М3 и М4.
Новый стиль не нравится многим, однако дизайнеры баварской марки уверены, что идут в правильном направлении. Ранее в защиту дизайна выступили главный художник бренда Эдриан ван Хойдонк, сказавший, что это важная часть эволюции, и шеф проекта Х7 Питер Энрих, заявивший, что клиенты хотят такую решётку.
А вам как огромные «ноздри»?
Подождите
Новости загружаются