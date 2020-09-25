Экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал огромные «ноздри» BMW

«15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипер­трофировать решётку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», — написал Ярцев.

К публикации приложены эскизы россий­ского художника 2005 года. На них пред­ставлены разные варианты решётки радиатора BMW 3 серии в кузове Е90.

Узкие вертикальные «ноздри» впервые появились на BMW в 1930-х годах. В современной истории их сначала примерил концепт-кар iNEXT, а затем серийные М3 и М4.