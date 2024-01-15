Японское ателье Kuhl показало «широкие» версии Nissan GT-R, Toyota Prius и Alphard

На выставке в Токио тюнинг-ателье Kuhl организовало стенд с почти двумя десятками моделей. Выделяются среди них окрашенные в золотистый цвет Nissan GT-R, Toyota Prius и Alphard. Им серьёзно переработали кузова