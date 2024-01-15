Японское ателье Kuhl показало «широкие» версии Nissan GT-R, Toyota Prius и Alphard

На выставке в Токио тюнинг-ателье Kuhl организовало стенд с почти двумя десятками моделей. Выделяются среди них окрашенные в золотистый цвет Nissan GT-R, Toyota Prius и Alphard. Им серьёзно переработали кузова, пишет Carscoops.
- Агрессивные бамперы, накладки порогов и эксклюзивная окраска — не редкость в мире тюнинга. А вот значительно расширенные крылья ставят творения тюнеров особняком. При этом двери остаются стандартными, поэтому кузов имеет переменную ширину.
- О том, насколько именно изменилась ширина, судить сложно. Судя по фотографиям, самую внушительную прибавку получил Prius. У суперкара Nissan GT-R ширина выросла на 30 миллиметров с каждой стороны.
- Штатные колёса не подходят к доработанному облику. Поэтому машинам заметно расширили колею и поставили иные диски. Даже маломощный Prius получил шины «двадцатого» диаметра. Подвеска пневматическая, с возможностью регулировки дорожного просвета.
Год назад японская фирма Kuhl разработала обвес для кроссовера Toyota RAV4 под названием Vrarva. Он отличается брутальностью и делает машину непохожей на исходную версию. Комплект состоит из 12 позиций.
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