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Культовая Mazda RX-7 с кузовом от японских тюнеров стала лучшим кастом-каром на Токийском автосалоне

Роторное купе оснастили новым кузовом в стиле недавнего концепт-кара Мазды
Новости
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Известное японское тюнинг-ателье RE Amemiya показало на Токийском автосалоне проект Matsukiyo Toki 3 Rotor NA-7. Это культовая Mazda RX-7 в разработанном с нуля кузове, стилизованном под концепт Iconic SP двухлетней давности. Проект признали лучшей кастомной машиной на нынешнем Токийском автосалоне, пишет Carscoops.

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  • От исходника для кузова кастомного купе взяли только крышу и остекление. Силуэт отрисовали, вдохновившись концептом Mazda Iconic SP, представленным в 2023 году и прототипом RX Vision 2015-го.
  • Фары позаимствовали у родстера MX-5. Крышка багажника слегка удлинена за счёт интегрированного спойлера. Кузов обтянут плёнкой под карбон. Золотистые диски Enkei скрывают увеличенные тормозные механизмы. По сравнению с обычной RX-7 концепт длиннее на 104 миллиметра и шире сразу на 165 миллиметров.
  • Трёхсекционный роторный двигатель выдаёт 350 лошадиных сил. С ним сопряжена 6-ступенчатая механическая коробка от Mazda RX-8. Динамические характеристики кастома не сообщаются, но известно, что он допущен на дороги общего пользования.  

Концепт Mazda Iconic SP имеет шансы стать серийной машиной. Скорее всего, это прообраз возрождённой RX-серии. Прототип оснастили роторным мотором объёмом 1,6 литра, но прямой связи с колёсами он не имеет: их вращают электродвигатели.

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Местами странный, но интересный
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#Спорткары#Mazda#RX-7#Токио#Тюнинг
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Комментарии
Комментарии2
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14 января 2025
Да нее..... Так изуродовать "капсулу времени"
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1
16 января 2025
Пленка под карбон, колхоз
Диски колхоз, бэк ту 2000
Печальный тюнинг
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