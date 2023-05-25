Рассекречен салон серийного Tesla Cybertruck: большой экран, руль-штурвал и ничего больше

Клуб Tesla Cybertruck опубликовал несколько неофициальных снимков салона серийного пикапа Cybertruck, который ещё не поступил в продажу. Они сделаны на Гигафабрике в Техасе. Судя по фотографиям, интерьер новинки будет выполнен в минималистичном стиле.
- Перед водителем и пассажиром есть только огромный тачскрин. Не видно ни одной физической кнопки. Несколько есть только на руле, причём две из них отвечают за включение поворотников: подрулевых рычагов у машины тоже нет.
- Руль напоминает авиационный штурвал и по форме ближе к восьмиугольнику, нежели к классическому кругу. Между сиденьями установлен массивный подлокотник с боксом. Оригинальную форму получили клавиши регулировки кресел.
- Лобовое стекло из-за большого угла наклона уходит далеко вперёд. В кабине пространство до его нижней кромки прикрыто очень широкой «полкой», которая функционально никак не используется. Кроме того, есть вопросы к обзорности в плохую погоду.
В апреле Tesla показала кадры со сборочной линии, где станут собирать Cybertruck. Выпуск машины должен начаться в этом году, однако массовым станет только в 2024-м. При этом серийная версия пикапа до сих пор не представлена.
Вы за какой подход?
Побольше физических кнопок
Только руль и дисплей, как у Теслы
За разумное сочетание одного и другого
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