Японские автоконцерны ушли в минус по итогам 2024 года

У японских автопроизводителей 2024 год выдался неудачным с точки зрения ключевых показателей. Об этом свидетельствуют официальные сообщения, распространённые на этой неделе компаниями Toyota, Nissan и Mazda. Впрочем, катастрофического падения нет ни у кого.
- У Тойоты общемировые продажи всех брендов, включая коммерческие, сократились на 3,7% — с 11,23 до 10,82 миллиона автомобилей. Toyota и Lexus в мире стали продаваться на 1,4% хуже (10,16 миллиона машин). При этом спрос на них в Японии уменьшился разом на 13,8%, с 1,67 до 1,44 миллиона машин. Но самое большое падение у Daihatsu: на 32,1% глобально и на 38,3% в Японии.
- Производство ведущего японского концерна сократилось на 7,8%, до 10,61 миллиона машин. Экспорт автомобилей, собранных в Японии, упал суммарно на 3,2%, до 1,95 миллиона единиц. Легковушки просели на 2,7%, а вот у грузовой марки Hino «минус» составил 18,9%.
- Находящийся в кризисе Nissan закончил год со снижением выпуска легковых машин на 8,7%, до 3,14 миллиона. Самый большой «минус» оказался в Китае: 14,7%. С продажами всё не так грустно, они сократились всего на 0,8%, до 3,35 миллиона штук. И снова хуже всего дела в Поднебесной: минус 12,2%. Из Японии экспортировано 398,5 тысячи автомобилей, что на 8,3% меньше, чем в 2023 году.
- Mazda сделала за прошлый год 1,2 миллиона машин, на 4,2% меньше результата предыдущего отчётного периода. При этом в Японии выпуск просел сразу на 10,7%. Спрос на домашнем рынке рухнул на 20,2%, до 142 тысяч штук. Экспортировано 657 тысяч машин (минус 8,3%). А вот глобальные продажи на этом фоне неожиданно вышли в «плюс»: 1,28 миллиона автомобилей, что выше результата 2023 года на 2,6%.
Авторынок России в европейском рейтинге поднялся с пятой строчки, которую он занимал в 2023-м, на четвёртую по итогам 2024 года. Продано 1,57 миллиона машин — на 48% больше, чем годом ранее. Среди стран, вошедших в топ-5, рынок РФ показал наилучшую динамику.
Помог бы японцам российский рынок?
Однозначно
Отчасти
Нет, слишком небольшой
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