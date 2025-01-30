Японские автоконцерны ушли в минус по итогам 2024 года

У Тойоты общемировые продажи всех брендов, включая коммерческие, сократились на 3,7% — с 11,23 до 10,82 миллиона автомобилей.

Toyota

и

Lexus

в мире стали продаваться на 1,4% хуже (10,16 миллиона машин). При этом спрос на них в Японии уменьшился разом на 13,8%, с 1,67 до 1,44 миллиона машин. Но самое большое падение у

Daihatsu

: на 32,1% глобально и на 38,3% в Японии.