Японские автогиганты заявили о падении производства

Мировой объём производства Toyota Motor в октябре снижается девятый месяц подряд из-за значительного спада производства в США и Китае, но снижение было умеренным по сравнению с предыдущими месяцами.



Компания впервые за 5 месяцев зафиксировала рост мировых продаж — на 1,4 процента, до 903 103 автомобилей. Всего в мире Toyota произвела 893 164 автомобиля — снижение составило 0,8 процента. В сентябре было зафиксировано падение на 8 процентов.



Объём производства в США упал на 13 процентов из-за четырёхмесячной остановки выпуска внедорожников Grand Highlander и Lexus TX, у которых выявили проблемы с подушкой безопасности. В Китае, где конкуренция с местными брендами остаётся высокой, объём производства упал на 9 процентов. Toyota также произвела на 13 процентов меньше автомобилей в Таиланде на фоне слабого спроса. В Японии, на которую приходится около трети мирового производства компании, выпуск машин вырос на 8 процентов, восстановившись после слабых показателей годичной давности, когда авария на предприятии поставщика привела к частичной остановке производства на нескольких заводах. В Канаде и Мексике объём выпуска вырос на 2 процента.



Другой японский автогигант — Nissan — привёл следующую статистику. Мировое производство автомобилей в октябре снизилось на 6,3 процента по сравнению с 2023 годом, до 290 848 штук. За январь–октябрь собрано 2 651 780 легковых и лёгких коммерческих машин — это на 7,1 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Показатель в Японии по сравнению с прошлым годом снизился на 3,8 процента (до 545 105 штук) .



Что касается продаж, то падение в октябре к прошлому году в мире составило 2,7 процента (до 271 549 штук), в Японии — 1 процент (до 35 584 штук), про дажи кей-каров в Японии уменьшились на 6,5 процента (до 13 223 штук).

