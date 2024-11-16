Японская фирма восстановила и доработала культовый Nissan GT-R R34

Салон отделан кожей наппа, замшей и алькантарой чёрного и синего цвета. Завершают облик алюминиевые спортивные педали.

Nissan GT-R в кузове R34 высоко ценятся коллекционерами. Несколько дней назад на аукцион выставили одну из всего 11 машин, доработанных в японском ателье Tommy Kaira и получивших собственное имя R-Z. За спорткар ещё за два дня до окончания торгов давали 380 тысяч австралийских долларов (22,7 миллиона рублей).