Японская фирма восстановила и доработала культовый Nissan GT-R R34

Фирма Built by Legends из Японии показала культовое купе Nissan GT-R в кузове R34, которое прошло полный цикл восстановления. Попутно спорткар незаметно, но очень грамотно доработали. Подобную работу сделают с любой аналогичной машиной за 450 тысяч долларов без учёта стоимости самого автомобиля.
- Сначала купе полностью разбирают, пескоструят и перекрашивают. Попутно кузов точечно усиливают, чтобы вернуть ему утраченную за 25 лет жёсткость. Подвеску собирают из новых деталей. Тормоза ставят более мощные: шестипоршневые спереди и четырёхпоршневые сзади от AP Racing. Новые и колёса с 18-дюймовыми дисками Rays.
- Под капотом установлена рядная «шестёрка» 2.8 с двойным наддувом. Это мотор MB7 от Mine мощностью 650 л.с. с оригинальным блоком управления. С ним работает 6-ступенчатая «механика» Getrag.
- Салон отделан кожей наппа, замшей и алькантарой чёрного и синего цвета. Завершают облик алюминиевые спортивные педали.
Nissan GT-R в кузове R34 высоко ценятся коллекционерами. Несколько дней назад на аукцион выставили одну из всего 11 машин, доработанных в японском ателье Tommy Kaira и получивших собственное имя R-Z. За спорткар ещё за два дня до окончания торгов давали 380 тысяч австралийских долларов (22,7 миллиона рублей).
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