Японская фирма AGC продала крупнейший российский завод автостекла

Поставлять стёкла

производителям автомобилей Борский завод начал ещё в 1938 году. До 2022 года среди партнёров предприятия числились не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и Ford, Renault

и Kia. В состав японской группы AGC предприятие вошло в 1997 году.