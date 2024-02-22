Японская фирма AGC продала крупнейший российский завод автостекла

Борский стекольный завод, который считается крупнейшим производителем стекла для автомобилей в РФ, сменил владельца. Как пишет «КоммерсантЪ», японская компания AGC, которой ранее принадлежало предприятие, продала завод санкт-петербургскому холдингу «Адамант».
- Поставлять стёкла производителям автомобилей Борский завод начал ещё в 1938 году. До 2022 года среди партнёров предприятия числились не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и Ford, Renault и Kia. В состав японской группы AGC предприятие вошло в 1997 году.
- Последние два года, по данным издания, завод мощностью 1,5 миллиона машинокомплектов в год находился в стагнации из-за прекращения инвестиций со стороны владельца. Нынешний собственник предприятия уже располагает планом развития завода, однако не раскрываются ни планируемые объёмы вложений, ни стоимость сделки по продаже. Холдинг «Адамант» считается одним из крупнейших российских переработчиков стекла разных видов.
Группа «Соллерс» планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в создание производства компонентов систем автомобильной безопасности. К 2025 году в Ульяновске «Соллерс» рассчитывает наладить выпуск подушек, ремней, рулевых колёс и электронных блоков управления.
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