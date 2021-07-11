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Японцы превратили Toyota Venza в Lamborghini Urus. Ну, почти

Тюнеры выпустили для Тойты набор доработок экстерьера в стиле итальянского суперкроссовера
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Японское ателье Albermo разработало для кроссовера Toyota Venza комплект доработок экстерьера, благодаря которому он становится похожим на Lamborghini Urus. В набор входят обвес, спойлер и расширительные накладки на колёсные арки.

  • Спереди видоизменённая Venza действительно напоминает итальянский суперкроссовер. Помимо агрессивного бампера схожей с Урусом конфигурации, образ дополняют стандартные «прищуренные» фары японской модели — по форме они похожи на те, что устанавливаются на Lamborghini.
  • Сзади Venza тоже слегка напоминает Urus благодаря собственным фонарям, но в целом сходства меньше — новый бампер с диффузором лишь отдалённо похож на деталь «итальянца». Выхлопную систему с четырьмя патрубками, как у Уруса, в ателье решили не делать. Вместо этого предлагается деталь от фирмы 5ZIGEN с двумя патрубками посередине.
  • Стоимость комплекта Albermo (XH42) не называется, однако известно, что компоненты можно будет заказать по отдельности.

Японское ателье предлагает подобные доработки не впервые. Например, у них есть набор для Toyota Prius в стиле Ferrari, а также обвес в духе Lamborghini Urus для Toyota RAV4.

Как вам подобные превращения?

Забавно. Почему бы и нет
Ужас

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#Lamborghini#Urus#Toyota#Venza#Тюнинг
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Комментарии
Комментарии1
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11 июля 2021
На урус не похоже, но если опустить то что его пытались сделать получился прикольный тюнинг вензы
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