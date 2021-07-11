Японцы превратили Toyota Venza в Lamborghini Urus. Ну, почти

Спереди видоизменённая Venza действительно напоминает итальянский суперкроссовер. Помимо агрессивного бампера схожей с Урусом конфигурации, образ дополняют стандартные «прищуренные» фары японской модели — по форме они похожи на те, что устанавливаются на Lamborghini.

Сзади Venza тоже слегка напоминает Urus благодаря собственным фонарям, но в целом сходства меньше — новый бампер с диффузором лишь отдалённо похож на деталь «итальянца». Выхлопную систему с четырьмя патрубками, как у Уруса, в ателье решили не делать. Вместо этого предлагается деталь от фирмы 5ZIGEN с двумя патрубками посередине.

Стоимость комплекта Albermo (XH42) не называется, однако известно, что компоненты можно будет заказать по отдельности.

Японское ателье предлагает подобные доработки не впервые. Например, у них есть набор для Toyota Prius в стиле Ferrari, а также обвес в духе Lamborghini Urus для Toyota RAV4.