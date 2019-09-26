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Яндекс.Авто научился покупать «незамерзайку» и считать затраты на топливо

Новые функции показали на рабочем прототипе нового комплекса
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Разработчики Яндекс.Авто представили прототип новой версии своей мультимедийной системы. Её установили на кроссовер Hyundai Creta и подключили к встроенной CAN-шине, что позволило внедрить множество новых функций. Комплекс начнёт постепенно появляться на автомобилях российского производства с осени 2019 года. Об этом рассказал портал VC.

После включения зажигания Яндекс.Авто проверяет техническое состояние автомобиля и выводит найденные проблемы на схематическое изображение машины.
Если заканчивается омывающая жидкость, мультимедийная система предложит построить маршрут в навигаторе до ближайшего магазина, где её можно купить, или приобрести её в маркетплейсе «Беру», который принадлежит Яндексу.
При обнаружении низкого давления в шине Яндекс.Авто поможет найти шиномонтаж.
На заправке можно оплатить топливо не выходя из машины. В таком случае мультимедийная система сохранит данные о расходе топлива вместе с ценами, чтобы составить полную историю затрат.
Если на автомобиле установлены парктроники спереди и сзади, а также камера заднего вида, мультимедийка отобразит все данные, включая расстояние до препятствия в метрах.
Также в Яндекс.Авто появится возможность управлять климатической установкой машины – в системе есть подробная визуализация воздушных потоков.
Вдобавок появится возможность управлять некоторыми функциями автомобиля дистанционно, через установленное на смартфон приложение Навигатор: блокировать и разблокировать двери, включать аварийку, запускать двигатель и климатическую установку. Всем этим можно управлять с помощью голосового помощника Алисы.
После включения зажигания Яндекс.Авто проверяет техническое состояние автомобиля и выводит найденные проблемы на схематическое изображение машины.

Помимо описанного в слайдах функционала, в Яндекс.Авто добавят функции продления страховки, записи на тех­обслужи­вание, анализа стиля вождения, автомати­ческой оплаты парковки при въезде в определённую зону. Ещё система научится распознавать дороги с плохим покрытием и оповещать об этом других водителей.

Автомобили со встроенной системой Яндекс.Авто выпускают Hyundai, Geely, Renault, Jaguar, Land Rover, Nissan и Toyota, а скоро к ним добавится Lada. Кроме того, комплекс можно купить отдельно и установить на одну из 21 поддержи­ваемой модели. Цена устройства – от 29 900 рублей.

Впечатляют функции Яндекс.Авто?

Очень
Я уже перестал удивляться

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