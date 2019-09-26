Яндекс.Авто научился покупать «незамерзайку» и считать затраты на топливо

Разработчики Яндекс.Авто представили прототип новой версии своей мультимедийной системы. Её установили на кроссовер Hyundai Creta и подключили к встроенной CAN-шине, что позволило внедрить множество новых функций. Комплекс начнёт постепенно появляться на автомобилях российского производства с осени 2019 года. Об этом рассказал портал VC.
Помимо описанного в слайдах функционала, в Яндекс.Авто добавят функции продления страховки, записи на техобслуживание, анализа стиля вождения, автоматической оплаты парковки при въезде в определённую зону. Ещё система научится распознавать дороги с плохим покрытием и оповещать об этом других водителей.
Автомобили со встроенной системой Яндекс.Авто выпускают Hyundai, Geely, Renault, Jaguar, Land Rover, Nissan и Toyota, а скоро к ним добавится Lada. Кроме того, комплекс можно купить отдельно и установить на одну из 21 поддерживаемой модели. Цена устройства – от 29 900 рублей.
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