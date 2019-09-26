Яндекс.Авто научился покупать «незамерзайку» и считать затраты на топливо

Помимо описанного в слайдах функционала, в Яндекс.Авто добавят функции продления страховки, записи на тех­обслужи­вание, анализа стиля вождения, автомати­ческой оплаты парковки при въезде в определённую зону. Ещё система научится распознавать дороги с плохим покрытием и оповещать об этом других водителей.

Автомобили со встроенной системой Яндекс.Авто выпускают Hyundai, Geely, Renault, Jaguar, Land Rover, Nissan и Toyota, а скоро к ним добавится Lada. Кроме того, комплекс можно купить отдельно и установить на одну из 21 поддержи­ваемой модели. Цена устройства – от 29 900 рублей.