«Яндекс» начал продавать собственную мультимедийку частникам

«Яндекс» начал розничные продажи головных устройств для автомобилей с фирменной оболочкой «Яндекс.Авто». Сейчас мультимедийка доступна только в Нижнем Новгороде, но позже комплекс можно будет купить и в других городах. Стоимость устройства составляет 29 900 рублей.
В цену комплекса входит установка в сервисном центре, предоплаченный доступ в интернет и подписка на сервис «Яндекс.Плюс» на полгода. После завершения бесплатного периода абонентская плата за интернет составит 249 рублей в месяц. Сервисы компании будут доступны безлимитно, а для других ресурсов доступ ограничат одним гигабайтом в месяц.
«Яндекс.Авто» ставится на место штатной аудиосистемы и пока поддерживает установку в Volkswagen Polo, Lada Xray, Renault Kaptur и Duster. Позже появятся комплекты для Lada Vesta, Kia Rio, Nissan Qashqai и X-Trail, Toyota RAV4 и Camry, Skoda Rapid, а также Hyundai Creta и Solaris.
Мультимедийку «Яндекс.Авто» представлили в сентябре 2017 года.
Автомобили со встроенным комплексом выпускают Renault, Nissan и Toyota.
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