Журнал
Поиск по журналу

«Яндекс» начал продавать собственную мультимедийку частникам

Устройство пока доступно для 4 моделей и лишь в одном городе
Новости

«Яндекс» начал розничные продажи головных устройств для автомобилей с фирменной оболочкой «Яндекс.Авто». Сейчас мультимедийка доступна только в Нижнем Новгороде, но позже комплекс можно будет купить и в других городах. Стоимость устройства составляет 29 900 рублей.

В цену комплекса входит установка в сервисном центре, предоплаченный доступ в интернет и подписка на сервис «Яндекс.Плюс» на полгода. После завершения бесплатного периода абонентская плата за интернет составит 249 рублей в месяц. Сервисы компании будут доступны безлимитно, а для других ресурсов доступ ограничат одним гигабайтом в месяц.

«Яндекс.Авто» ставится на место штатной аудиосистемы и пока поддерживает установку в Volkswagen Polo, Lada Xray, Renault Kaptur и Duster. Позже появятся комплекты для Lada Vesta, Kia Rio, Nissan Qashqai и X-Trail, Toyota RAV4 и Camry, Skoda Rapid, а также Hyundai Creta и Solaris.

  • Мультимедийку «Яндекс.Авто» представлили в сентябре 2017 года.

  • Автомобили со встроенным комплексом выпускают Renault, Nissan и Toyota.

Хотите себе «Яндекс.Авто»?

Да, у меня как раз подходящая модель
Нет, мне достаточно стандартной мультимедийки

Подождите

Новости загружаются

#Яндекс
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё