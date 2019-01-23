«Яндекс» начал продавать собственную мультимедийку частникам

В цену комплекса входит установка в сервисном центре, предоплаченный доступ в интернет и подписка на сервис «Яндекс.Плюс» на полгода. После завершения бесплатного периода абонентская плата за интернет составит 249 рублей в месяц. Сервисы компании будут доступны безлимитно, а для других ресурсов доступ ограничат одним гигабайтом в месяц.

«Яндекс.Авто» ставится на место штатной аудиосистемы и пока поддерживает установку в Volkswagen Polo, Lada Xray, Renault Kaptur и Duster. Позже появятся комплекты для Lada Vesta, Kia Rio, Nissan Qashqai и X-Trail, Toyota RAV4 и Camry, Skoda Rapid, а также Hyundai Creta и Solaris.