Медиасистему «Яндекс.Авто» для Lada Vesta показали на видео

На YouTube-канале Kviring Drive появилось видео, иллюстрирующее работу новой мультимедийной системы «Яндекс.Авто» — ею предполагается заменить нынешнее устройство на Lada Vesta. Хорошо заметны набор предустановленных сервисов и ряд дополнительных функций.
Судя по видео, мультимедийная система по умолчанию будет сопровождаться сервисами Яндекса — Навигатором, Музыкой и Яндекс.Браузером. Кроме того, на мониторе устройства можно рассмотреть иконки для подключения смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а также через USB и по протоколу Bluetooth. А в настройках заметен «ползунок» регулировки громкости голосового помощника.
Официально дата появления в продаже Lada Vesta с предустановленной системой «Яндекс.Авто» пока не называется. Однако уже озвучена стоимость устройства. По данным одного из дилеров Lada, который получил такие машины, Весты с новой медиасистемой подорожают на 28 тысяч рублей.
Одним из основных отличий нового устройства от того, что устанавливается на Lada Vesta сейчас, помимо онлайн-сервисов, станет новый тачскрин. Он имеет диагональ в 8 дюймов, тогда как размеры актуального для Весты монитора на один дюйм меньше.
Первая информация о возможности установки системы «Яндекс.Авто» на Lada Vesta появилась ещё в мае прошлого года.
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