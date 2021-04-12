Медиасистему «Яндекс.Авто» для Lada Vesta показали на видео

Судя по видео, мультимедийная система по умолчанию будет сопровождаться сервисами Яндекса — Навигатором, Музыкой и Яндекс.Браузером. Кроме того, на мониторе устройства можно рассмотреть иконки для подключения смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а также через USB и по протоколу Bluetooth. А в настройках заметен «ползунок» регулировки громкости голосового помощника.

Официально дата появления в продаже Lada Vesta с предустановленной системой «Яндекс.Авто» пока не называется. Однако уже озвучена стоимость устройства. По данным одного из дилеров Lada, который получил такие машины, Весты с новой медиасистемой подорожают на 28 тысяч рублей.

Одним из основных отличий нового устройства от того, что устанавливается на Lada Vesta сейчас, помимо онлайн-сервисов, станет новый тачскрин. Он имеет диагональ в 8 дюймов, тогда как размеры актуального для Весты монитора на один дюйм меньше.