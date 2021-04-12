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Медиасистему «Яндекс.Авто» для Lada Vesta показали на видео

На опубликованных кадрах хорошо заметны набор предустановленных сервисов и ряд дополнительных функций новой медиасистемы
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На YouTube-канале Kviring Drive появилось видео, иллюстрирующее работу новой мультимедийной системы «Яндекс.Авто» — ею предполагается заменить нынешнее устройство на Lada Vesta. Хорошо заметны набор предустановленных сервисов и ряд дополнительных функций.

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  • Судя по видео, мультимедийная система по умолчанию будет сопровождаться сервисами Яндекса — Навигатором, Музыкой и Яндекс.Браузером. Кроме того, на мониторе устройства можно рассмотреть иконки для подключения смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а также через USB и по протоколу Bluetooth. А в настройках заметен «ползунок» регулировки громкости голосового помощника.

  • Официально дата появления в продаже Lada Vesta с предустановленной системой «Яндекс.Авто» пока не называется. Однако уже озвучена стоимость устройства. По данным одного из дилеров Lada, который получил такие машины, Весты с новой медиасистемой подорожают на 28 тысяч рублей.

  • Одним из основных отличий нового устройства от того, что устанавливается на Lada Vesta сейчас, помимо онлайн-сервисов, станет новый тачскрин. Он имеет диагональ в 8 дюймов, тогда как размеры актуального для Весты монитора на один дюйм меньше.

  • Первая информация о возможности установки системы «Яндекс.Авто» на Lada Vesta появилась ещё в мае прошлого года.

Готовы переплачивать за мультимедийные возможности?

Да, это же очень удобно
Нет, меня и просто магнитола устроит
Нет, всё равно буду менять на другое устройство

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#LADA (ВАЗ)#Vesta
Комментарии
Комментарии1
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12 апреля 2021
Ну и где видео? )))) АВТОВАЗ ....
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